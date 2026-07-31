Об этом рассказали эксперты издания Kobieta.gazeta.

Почему не стоит косить газон слишком коротко?

Одна из самых распространенных ошибок – слишком низкая стрижка травы. Хотя сразу после стрижки такой газон выглядит аккуратно, со временем он ослабевает. Короткая трава хуже удерживает влагу, а ее корневая система сильнее страдает от перегрева, особенно летом. Специалисты советуют оставлять траву чуть выше – так она лучше затеняет почву, замедляет испарение воды и эффективнее противостоит засухе.

В то же время не существует универсальной высоты стрижки, подходящей для всех газонов. Травы прохладного сезона, к которым относятся многолетний райграс, овсяница и тонконог луговой, лучше всего себя чувствуют, когда их оставляют чуть выше. В то же время теплолюбивые виды, например бермудская трава или зойзия, могут выдерживать более низкую высоту скашивания. Именно поэтому эксперты рекомендуют придерживаться рекомендуемой высоты для конкретного вида газона.



Почему не стоит косить газон слишком коротко / Фото Unsplash

Как ухаживать за газоном летом?

Уход за газоном меняется в зависимости от времени года. После зимы первый укос может быть чуть ниже, чтобы убрать сухую траву и стимулировать новый рост. В летнюю жару ситуация меняется. Более высокая трава:

лучше защищает почву от перегрева,

помогает дольше сохранять влагу и способствует здоровому развитию корней.

Осенью высоту скашивания можно немного уменьшить. Это помогает избежать накопления растительных остатков и снижает риск развития грибковых заболеваний зимой.

Садоводы напоминают о простом правиле, которое часто игнорируют. За один раз не следует срезать более трети высоты травы. Если удалить слишком много зеленой массы, растение потратит значительно больше сил на восстановление, а газон станет менее густым.

Что советуют эксперты?

Специалисты также рекомендуют периодически менять направление кошения. Это помогает избежать уплотнения почвы колесами газонокосилки и способствует равномерному росту травы. Если после стрижки остался тонкий слой здоровой травы, его можно не убирать. Таке естественное мульчирование возвращает в почву питательные вещества, помогает удерживать влагу и снижает потребность в частой подкормке.