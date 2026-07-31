Про це розповіли експерти видання Kobieta.gazeta.

Чому не варто косити газон надто коротко?

Одна з найпоширеніших помилок – занадто низьке скошування трави. Хоча одразу після косіння такий газон виглядає акуратно, згодом він слабшає. Коротко підстрижена трава гірше утримує вологу, а її коренева система сильніше потерпає від перегріву, особливо влітку. Фахівці радять залишати траву трохи вищою – так вона краще затінює ґрунт, уповільнює випаровування води й ефективніше протистоїть посусі.

Водночас не існує універсальної висоти скошування, яка підходить для всіх газонів. Трави прохолодного сезону, до яких належать райграс багаторічний, костриця та тонконіг лучний, найкраще почуваються, коли їх залишають трохи вищими. Водночас теплолюбні види, наприклад бермудська трава чи зойзія, можуть витримувати нижче скошування. Саме тому експерти рекомендують дотримуватися рекомендованої висоти для конкретного виду газону.



Чому не варто косити газон надто коротко / Фото Unsplash

Як доглядати за газоном влітку?

Догляд за газоном змінюється залежно від пори року. Після зими перше косіння може бути трохи нижчим, щоб прибрати суху траву й стимулювати новий ріст. У літню спеку ситуація змінюється. Вища трава:

краще захищає землю від перегріву,

допомагає довше зберігати вологу та підтримує здоровий розвиток коренів.

Восени висоту скошування можна трохи зменшити. Це допомагає уникнути накопичення рослинних залишків і знижує ризик розвитку грибкових захворювань узимку.

Садівники нагадують про просте правило, яке часто ігнорують. Під час одного косіння не слід зрізати більше третини висоти трави. Якщо прибрати занадто багато зеленої маси, рослина витратить значно більше сил на відновлення, а газон стане менш густим.

Що радять експерти?

Фахівці також рекомендують періодично змінювати напрямок косіння. Це допомагає уникнути ущільнення ґрунту колесами газонокосарки та сприяє рівномірному росту трави. Якщо після косіння залишився тонкий шар здорової трави, його можна не прибирати. Таке природне мульчування повертає в ґрунт поживні речовини, допомагає утримувати вологу й зменшує потребу в частому підживленні.