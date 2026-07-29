Именно благодаря этой способности куст еженедельно выглядит по-новому и остается декоративным со второй половины лета до осени. Как ухаживать за гортензией – рассказали эксперты Kobieta.gazeta.

Почему стоит посадить гортензию "Фантом"?

Гортензия "Фантом" относится к метельчатым сортам и считается одним из самых эффектных декоративных растений для приусадебного участка. Ее большие конические соцветия могут достигать значительных размеров и буквально покрывают весь куст во время цветения.

Еще одно преимущество – размеры самого растения. Обычно куст вырастает до двух метров в высоту, а при благоприятных условиях может достигать даже трех метров, поэтому он станет ярким акцентом в саду.



Почему стоит посадить гортензию "Фантом" / Фото Pexels

Где посадить, чтобы гортензия пышно цвела?

Лучше всего гортензия "Фантом" чувствует себя на солнечных или слегка затененных участках. Чем больше света получает растение, тем обильнее оно цветет. В то же время, в жаркие летние дни легкое затенение поможет защитить почву от чрезмерного пересыхания. Для посадки следует выбирать плодородную, богатую гумусом почву, которая хорошо удерживает влагу, но не застаивает воду. Чтобы земля дольше оставалась влажной, садоводы рекомендуют мульчировать ее сосновой корой.

Как ухаживать за гортензией?

Основное условие хорошего цветения – регулярный полив. В жаркую и сухую погоду растение особенно нуждается в влаге. Если почва пересыхает, это может сказаться на листьях и соцветиях. Не менее важны регулярные подкормки. Для этого лучше всего использовать удобрения, предназначенные для гортензий или других цветущих растений. Специалисты также советуют соблюдать несколько простых правил ухода:

поливать куст обильно, но без застоя воды;

мульчировать почву сосновой корой;

удалять отцветшие соцветия в конце зимы или начале весны;

подкармливать растение в соответствии с инструкцией производителя удобрений;

регулярно следить за состоянием листьев и темпами роста.

При надлежащем уходе гортензия "Фантом" будет много лет оставаться настоящим украшением сада, а ее крупные соцветия, меняющие цвет в течение сезона, будут привлекать внимание к самым осенним холодам.