Саме завдяки цій здатності кущ щотижня виглядає по-новому та залишається декоративним від другої половини літа до осені. Як доглядати за гортензією – розповіли експерти Kobieta.gazeta.

Чому варто посадити гортензію "Фантом"?

Гортензія "Фантом" належить до волотистих сортів і вважається однією з найефектніших декоративних рослин для присадибної ділянки. Її великі конічні суцвіття можуть досягати значних розмірів і буквально вкривають увесь кущ під час цвітіння.

Ще одна перевага – розміри самої рослини. Зазвичай кущ виростає до двох метрів заввишки, а за сприятливих умов може сягати навіть трьох метрів, тому він стане яскравим акцентом у саду.



Чому варто посадити гортензію "Фантом" / Фото Pexels

Де посадити, щоб гортензія пишно цвіла?

Найкраще гортензія "Фантом" почувається на сонячних або злегка затінених ділянках. Чим більше світла отримує рослина, тим рясніше вона цвіте. Водночас у спекотні літні дні легке затінення допоможе захистити ґрунт від надмірного пересихання. Для посадки варто обирати родючий, багатий на гумус ґрунт, який добре утримує вологу, але не застоює воду. Щоб земля довше залишалася вологою, садівники рекомендують мульчувати її сосновою корою.

Як доглядати за гортензією?

Основна умова гарного цвітіння – регулярний полив. У спекотну та суху погоду рослина особливо потребує вологи. Якщо ґрунт пересихає, це може позначитися на листі та суцвіттях. Не менш важливими є регулярні підживлення. Для цього найкраще використовувати добрива, призначені для гортензій або інших квітучих рослин. Фахівці також радять дотримуватися кількох простих правил догляду:

поливати кущ рясно, але без застою води;

мульчувати ґрунт сосновою корою;

видаляти відцвілі суцвіття наприкінці зими або на початку весни;

підживлювати рослину відповідно до інструкції виробника добрив;

регулярно стежити за станом листя та темпами росту.

За належного догляду гортензія "Фантом" багато років залишатиметься справжньою окрасою саду, а її великі суцвіття, що змінюють колір упродовж сезону, привертатимуть увагу до самих осінніх холодів.