Интересно, что на Гуцульщине можно увидеть уникальные хаты-гражды. Чем особенные такие хижины – рассказывает 24 Канал.

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На Гуцульщине можно увидеть удивительные дома. Эти шедевры из дерева имеют несколько особенностей, которые смело можно называть архитектурным кодом нации:

хаты строили из дерева без единого гвоздя – брусья из пихты, ели или бука укладывали один в один, а специальная обработка позволяла хате дышать и при этом не деформироваться;

гуцульские хаты были невысокими, приземистыми, а крыша могла иметь несколько уровней;

обязательным элементом является печь, которая была центром хаты, а снаружи – всегда были резные наличники, ставни и обрамление дверей.

хаты были цветными и часто содержали элементы росписи;

часто хата была частью большего комплекса – гражды, однако не все гуцульские хаты следует называть граждой.

Гуцульские хижины в Украине / Фото old_khata_project

Интерьер гуцульской хижины имеет свои особенности. Так, сердцем является печь, которая устанавливается в центре, пород, и углу, образы святых, украшены полотенцами. В народе это место называют "божница".

Также особое место занимают деревянные скамьи и сундуки, которые украшали вышитыми подушками. Каждый элемент гуцульской хижины имел символическое значение и отражал душу хозяев. До сих пор таких хижин сохранилось не так много, поэтому каждая из них – настоящее сокровище современности.



Интерьер гуцульской хижины / Фото old_khata_project

Все ли гуцульские хаты – гражды

Как пишет Карпатский национальный природный парк, суровые зимы XVII – XIX века заставляли жителей Гуцульщины строить особые дома. Это были замкнутые прямоугольные дворики, которые имели жилые помещения и хозяйственные, соединенные между собой. Такие усадьбы называли "хатой-граждой", ведь с румынского и молдавского "гражда" переводится как "клетка, поветка, клуня", "высокий дощатый забор с крышей", "усадьба".

В общем, гуцульская хата-гражда напоминает крепость, ведь снаружи кажется недоступной, но при этом – комфортной для жизни и имела внутри все необходимое.



Гуцульская хата-гражда / Фото "Локальная история"

Да, не все гуцульские хаты можно называть граждами. Некоторые дома стоят отдельно и не имеют пристроенных хозяйственных построек.

Гуцульские хаты / Фото old_khata_project

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