Цікаво, що на Гуцульщині можна побачити унікальні хати-ґражди. Чим особливі такі хатини – розповідає 24 Канал.

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Архітектурне диво України

На Гуцульщині можна побачити найдивовижніші будинки. Ці шедеври з дерева мають кілька особливостей, які сміливо можна називати архітектурним кодом нації:

хати будували з дерева без жодного цвяха – бруси з ялиці, смереки чи бука вкладали один в один, а спеціальна обробка дозволяла хатині дихати й при цьому не деформуватися;

гуцульські хати були невисокими, присадкуватими, а дах міг мати кілька рівнів;

обов'язковим елементом є піч, яка була центром хатини, а ззовні – завжди були різьблені лиштви, віконниці та обрамлення дверей.

хатини були кольоровими та часто містили елементи розпису;

часто хатина була частиною більшого комплексу – ґражди, однак не всі гуцульські хати слід називати ґраждою.

Гуцульські хатини в Україні / Фото old_khata_project

Інтер'єр гуцульської хатини має свої особливості. Так, серцем є піч, яка встановлюється у центрі, порід, й кутку, образи святих, прикрашені рушниками. У народі це місце називають "божниця".

Також особливе місце займають дерев'яні лави та скрині, які прикрашали вишитими подушками. Кожен елемент гуцульської хатини мав символічне значення та відображав душу господарів. До сьогодні таких хатин збереглося не так багато, тому кожна з них – справжній скарб сучасності.



Інтер'єр гуцульської хатини / Фото old_khata_project

Чи всі гуцульські хати – ґражди

Як пише Карпатський національний природний парк, суворі зими XVII – XIX століття змушували жителів Гуцульщини будувати особливі домівки. Це були замкнуті прямокутні дворики, які мали житлові приміщення та господарські, з'єднані між собою. Такі садиби називали "хатою-ґраждою", адже з румунської та молдавської "ґражда" перекладається як "клітка, повітка, клуня", "високий дощаний паркан з дахом", "садиба".

Загалом, гуцульська хата-ґражда нагадує фортецю, адже ззовні здається недоступною, але при цьому – комфортною для життя та мала всередині все необхідне.



Гуцульська хата-ґражда / Фото "Локальна історія"

Так, не всі гуцульські хатини можна називати ґраждами. Деякі домівки стоять окремо та не мають прибудованих господарських будівель.

Гуцульські хатини / Фото old_khata_project

Раніше 24 Канал розповідав, що на Волині можна побачити унікальні різьблені дерев'яні будиночки з яскравими кольоровими фасадами. У мережі пофантазували, яким би був колір року Pantone, якби в Інституті надихалися Україною.