Можливо, тоді б в Інституті обрали один із кольорів яскравої Волині. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на @algorytm.ngo.

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Як Pantone обирав би колір, якби надихався Україною

Україна – неймовірно мальовнича країна, яка зачаровує своїми пейзажами. Краса проявляється й у найменших деталях, таких як кольорові будиночки.

Так, на Волині популярними були будинки, які будували з деревини. Вони були справжнім витвором мистецтва, адже різьблені деталі з різними кольорами фарби створювали захопливу архітектуру.

До сьогодні на Волині можна побачити неймовірні дерев'яні будиночки, які й досі привертають увагу своєю яскравістю. Саме вони надихнули мережу пофантазувати, які б кольори обирали в Pantone, якби надихалися Україною та архітектурою Волинської області зокрема.

Яскраві будиночки Волині: дивіться відео

Для довідки. Колірна модель Пантон або Pantone Matching System – це система підбору кольорів, яка була розроблена ще в середині XX століття і застосовується в наші дні. Розробником цієї моделі кольорів є компанія Pantone Inc.

Щороку у грудні Інститут кольору Pantone визначає головний колір майбутнього року. Це відіграє важливу роль у рішенні споживача купувати щось чи ні, адже люди задумуються над тим, яке враження можуть справити за допомогою кольору. Крім того, у Pantone вважають, що колір на майбутній рік допомагає зрозуміти, в якому світі ми зараз живемо.

Користувачі мережі замилувалися відео та погоджуються, що волинські кольорові будиночки дійсно дуже гарні. У коментарях також додають, що нерідко на Волині можна побачити й фіолетові домівки, які, до слова, у відео не показали.