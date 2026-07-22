Дизайнеры Real Simple объясняют , что этот стиль не призывает жить в беспорядке. Его суть заключается в том, чтобы наполнять дом вещами, которые имеют личную историю, вызывают эмоции и создают атмосферу настоящего дома.

Что такое эстетика Messy Girl?

Messy Girl буквально переводится как "девушка с легким беспорядком", но в дизайне интерьера этот стиль означает нечто иное. Его основа – интерьер, который формируется естественно, а не по шаблону. Вместо одинаковой мебели и декора из масс-маркета здесь преобладают винтажные находки, семейные реликвии, книги, картины, сувениры из путешествий и предметы, имеющие особое значение для владельцев.

Как отмечает дизайнер Лиз Голдберг, люди все чаще стремятся жить в пространстве, которое рассказывает их историю, а не просто соответствует модным тенденциям.



Почему заключается эстетика Messy Girl / Фото Pinterest

Как создать интерьер в стиле Messy Girl?

Специалисты советуют начать с больших элементов интерьера. Основой могут стать деревянная мебель, винтажные комоды, классические диваны или кресла из натуральных материалов – льна, бархата или дерева. После этого стоит определить главный акцент комнаты.

Это может быть картина, книжный шкаф, диван или старинный предмет мебели, вокруг которого будет выстраиваться все пространство. Не менее важную роль играет декор. Вместо случайных аксессуаров дизайнеры советуют использовать семейные фотографии, открытки, книги, керамику, сувениры и другие вещи, которые вызывают теплые воспоминания.

Чтобы интерьер не выглядел перегруженным, мелкие предметы рекомендуется объединять в тематические композиции. Например, можно выделить отдельные полки для винтажной посуды, книг, подсвечников, глобусов или сувениров из путешествий. Такой подход помогает сохранить ощущение порядка даже в пространстве, наполненном большим количеством деталей.

Почему этот стиль стал таким популярным?

Популярность Messy Girl связывают с растущим желанием людей отказаться от однотипных интерьеров и сделать жилье более индивидуальным. Современные дизайнеры все чаще говорят о том, что дом должен прежде всего быть комфортным для своих обитателей, а не соответствовать стандартам социальных сетей. Именно поэтому в этом стиле нет требования к идеальной симметрии или безупречно сложенным пледам. Наоборот, легкое несовершенство, естественность и вещи с историей становятся главным украшением пространства.