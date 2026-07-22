Дизайнери Real Simple пояснюють, що цей стиль не закликає жити в безладі. Його ідея полягає в тому, щоб наповнювати оселю речами, які мають особисту історію, викликають емоції та створюють атмосферу справжнього дому.

Що таке естетика Messy Girl?

Messy Girl буквально перекладається як "дівчина з легким безладом", але в дизайні інтер'єру цей стиль означає дещо інше. Його основа – інтер'єр, який формується природно, а не за шаблоном. Замість однакових меблів і декору з мас-маркету тут переважають вінтажні знахідки, сімейні реліквії, книги, картини, сувеніри з подорожей і предмети, які мають особливе значення для власників.

Як зазначає дизайнерка Ліз Голдберг, люди дедалі частіше прагнуть жити в просторі, який розповідає їхню історію, а не просто відповідає модним тенденціям.



У чому полягає естетика Messy Girl / Фото Pinterest

Як створити інтер'єр у стилі Messy Girl?

Фахівці радять почати з великих елементів інтер'єру. Основою можуть стати дерев'яні меблі, вінтажні комоди, класичні дивани або крісла з натуральних матеріалів – льону, оксамиту чи дерева. Після цього варто визначити головний акцент кімнати.

Це може бути картина, книжкова шафа, диван або старовинний предмет меблів, навколо якого вибудовуватиметься весь простір. Не менш важливу роль відіграє декор. Замість випадкових аксесуарів дизайнери радять використовувати сімейні фотографії, листівки, книги, кераміку, сувеніри та інші речі, які викликають теплі спогади.

Щоб інтер'єр не виглядав перевантаженим, дрібні предмети рекомендують об'єднувати в тематичні композиції. Наприклад, можна створити окремі полиці для вінтажного посуду, книжок, свічників, глобусів або предметів із подорожей. Такий підхід допомагає зберегти відчуття порядку навіть у просторі, наповненому великою кількістю деталей.

Чому цей стиль став таким популярним?

Популярність Messy Girl пов'язують зі зростаючим бажанням людей відмовитися від однакових інтер'єрів і зробити житло більш особистим. Сучасні дизайнери дедалі частіше говорять про те, що дім має насамперед бути комфортним для своїх мешканців, а не відповідати стандартам соціальних мереж. Саме тому в цьому стилі немає вимоги до ідеальної симетрії чи бездоганно складених пледів. Навпаки, легка недосконалість, природність і речі з історією стають головною окрасою простору.