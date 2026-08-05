Одним из видов органического удобрения является сухой кукурузный глютен – побочный продукт переработки кукурузы, содержащий около 10 % азота. Как правильно использовать его на грядке и почему не стоит вносить это средство перед посевом семян, рассказывает House Digest.

Почему кукурузный глютен полезен для помидоров?

Сухой кукурузный глютен получают при переработке кукурузы на крахмал и масло. Несмотря на название, он не имеет отношения к пшеничному глютену: так называют белковую часть кукурузного зерна, которая остается после производства других продуктов.

В нем обычно содержится около 10% азота. Этот элемент необходим помидорам для роста, а само средство постепенно отдает его почве, поэтому может действовать как органическое удобрение длительного действия.

Однако большое количество азота может дать обратный результат: кусты будут активно наращивать листву, а плодов станет меньше. Именно поэтому дозировку нужно определять в соответствии с инструкцией производителя и с учетом других подкормок, которые уже используются на грядке

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Кукурузный глютен также может подавлять развитие корней у семян, которые начинают прорастать. Благодаря этому свойству его используют против сорняков, однако результаты зависят от условий и в разных исследованиях различались. На огороде средство может помешать всхожу не только сорнякам, но и семенам овощей и цветов.

Как внести удобрение без вреда для грядки?

Количество кукурузного глютена зависит от состава конкретного продукта, поэтому перед использованием нужно прочитать инструкцию на упаковке. House Digest советует вносить его во время посадки помидоров, чтобы азот постепенно поступал в почву в течение сезона.

Средство можно использовать на грядке с уже подросшей рассадой, поскольку оно воздействует в первую очередь на семена во время прорастания, а не на укоренившиеся растения. Поэтому помидоры лучше высаживать готовой рассадой, а не сеять непосредственно в обработанную почву.

Перед прямым посевом необходимо выдержать перерыв, указанный производителем. В зависимости от продукта он может составлять от одного до четырех месяцев, ведь в течение этого времени кукурузный глютен способен сдерживать прорастание семян.

Вносить средство впрок не стоит. Если помидоры уже получают компост или другие азотные удобрения, нужно учесть все источники питательных веществ, чтобы не спровоцировать чрезмерный рост листьев вместо формирования плодов.