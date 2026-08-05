Одним із варіантів органічного добрива є сухий кукурудзяний глютен – побічний продукт перероблення кукурудзи, який містить близько 10% азоту. Як правильно використовувати його на грядці та чому засіб не варто вносити перед посівом насіння, розповідає House Digest.

Чим кукурудзяний глютен корисний для помідорів?

Сухий кукурудзяний глютен отримують під час перероблення кукурудзи на крохмаль та олію. Попри назву, він не має стосунку до пшеничного глютену: так називають білкову частину кукурудзяного зерна, яка залишається після виробництва інших продуктів.

У ньому зазвичай міститься близько 10% азоту. Цей елемент потрібний помідорам для росту, а сам засіб віддає його ґрунту поступово, тому може працювати як органічне добриво тривалої дії.

Однак велика кількість азоту може дати протилежний результат: кущі активно нарощуватимуть листя, а плодів буде менше. Саме тому дозування потрібно визначати за інструкцією виробника та з урахуванням інших підживлень, які вже використовують на грядці

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Кукурудзяний глютен також може пригнічувати розвиток коріння у насіння, яке починає проростати. Через цю властивість його використовують проти бур'янів, хоча результати залежать від умов і в різних дослідженнях відрізнялися. На городі засіб може завадити зійти не лише бур'янам, а й насінню овочів та квітів.

Як внести добриво без шкоди для грядки?

Кількість кукурудзяного глютену залежить від складу конкретного продукту, тому перед використанням потрібно прочитати інструкцію на упаковці. House Digest радить вносити його під час висаджування помідорів, щоб азот поступово надходив у ґрунт протягом сезону.

Засіб можна використовувати на грядці з уже підрослою розсадою, оскільки він впливає передусім на насіння під час проростання, а не на вкорінені рослини. Тому помідори краще висаджувати готовою розсадою, а не сіяти безпосередньо в оброблений ґрунт.

Перед прямим посівом потрібно витримати перерву, зазначену виробником. Залежно від продукту вона може становити від одного до чотирьох місяців, адже протягом цього часу кукурудзяний глютен здатний стримувати проростання насіння.

Вносити засіб про запас не варто. Якщо помідори вже отримують компост або інші азотні добрива, потрібно врахувати всі джерела поживних речовин, щоб не спровокувати надмірний ріст листя замість формування плодів.