Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, такие зоны часто кажутся неразрешимой головоломкой. Однако даже самое сложное пространство можно превратить в удобное и многофункциональное. Как это сделать, рассказываем далее.

Как превратить странное пространство в функциональную зону?

Очистка

Прежде всего нужно очистить помещение и сделать точные замеры. Это позволит избежать распространенной ошибки – покупки контейнеров или полок, которые в конце концов не подходят. Только имея конкретные данные, можно планировать эффективные решения.

Четыре вопроса для планирования

Прежде чем покупать что-то новое, стоит ответить на ключевые вопросы:

Как именно я хочу использовать это пространство?

Как будет выглядеть передвижение по нему?

Как оно вписывается в мой распорядок дня?

Кто будет отвечать за его поддержание в порядке?

Эти ответы помогут создать систему, которая действительно будет работать в повседневной жизни.

Гибкость и креативность

Неудобные углы, странные дверцы или нестандартные розетки – это не препятствия, а вызов для творчества. Вертикальные полки, мобильные зоны с корзинами и контейнерами, системы крючков – все это дает возможность максимально использовать каждый сантиметр.

Как демонстрируют @comeonovershow, даже самое маленькое пространство может поддерживать определенный распорядок, если предоставить ему структуру и цель.

Как оформить странное пространство дома: смотрите видео

Что делать с маленькими зонами дома?

Иногда сложность оформления заключается не в том, что пространство выглядит странным, а в том, что оно банально маловато. Нехватка места создает свои трудности и может усложнять планирование.

Однако в каждой подобной ситуации можно найти удачное дизайнерское решение.

К примеру, есть простые способы улучшить маленькую кухню, чтобы она выглядела визуально больше.