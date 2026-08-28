В 2026 году тариф на электроэнергию для населения составляет 4,32 гривны за 1 киловатт-час. Для потребителей, имеющих двухзонный счетчик, в ночное время электроэнергия стоит дешевле. Именно этим и решил воспользоваться пользователь Threads под ником rashchukboris.

Как мужчина настроил работу бойлера?

Украинец рассказал, что пользуется 50-литровым бойлером на двоих человек. Чтобы устройство не потребляло электроэнергию без необходимости, он приобрел Wi-Fi-розетку с функцией контроля потребления.

С помощью приложения мужчина настроил автоматический график работы водонагревателя:

с 23:00 до 03:00 – бойлер работает;

с 03:00 до 18:00 – выключен;

с 18:00 до 20:00 – снова работает;

с 20:00 до 23:00 – выключен.

Таким образом, основной нагрев воды приходится на ночные часы, когда при наличии соответствующего тарифа электроэнергия обходится дешевле.

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Как мужчина настроил работу бойлера / Фото Unsplash

Как изменился счет?

По словам автора поста, после изменения режима работы бойлера его ежемесячные расходы на электроэнергию сократились примерно с 900 до 473 гривен. По его подсчетам, за год такая экономия может составить около 5700 гривен.

Саму "умную" розетку мужчина приобрел примерно за 200 гривен. При этом он подчеркнул, что перед покупкой важно проверить, какую максимальную нагрузку может выдерживать устройство.

Когда лучше включать бойлер?

В комментариях пользователи начали обсуждать, стоит ли оставлять бойлер включенным до самого утра. Некоторые считают, что нагревать воду лучше ближе к моменту ее использования. Другие отметили, что современный бойлер благодаря теплоизоляции способен в течение определенного времени поддерживать температуру воды, поэтому конкретный график следует подбирать в зависимости от модели прибора и привычек семьи.

Впрочем, важно помнить: такой способ экономии подойдет не всем одинаково. Реальная выгода зависит от:

наличия двухзонного счетчика,

тарифа,

мощности бойлера,

объема бака,

количества горячей воды, которую потребляет семья.

Однако правильно настроенный график работы водонагревателя может помочь избежать излишнего потребления электроэнергии и снизить ежемесячные счета.