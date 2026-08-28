У 2026 році тариф на електроенергію для населення становить 4,32 гривні за 1 кіловат-годину. Для споживачів, які мають двозонний лічильник, у нічний період електроенергія коштує дешевше. Саме цим і вирішив скористатися користувач Threads під ніком rashchukboris.

Як чоловік налаштував роботу бойлера?

Українець розповів, що користується 50-літровим бойлером на двох людей. Щоб пристрій не споживав електроенергію без потреби, він придбав Wi-Fi-розетку з функцією контролю споживання.

За допомогою застосунку чоловік налаштував автоматичний графік роботи водонагрівача:

з 23:00 до 03:00 – бойлер працює;

з 03:00 до 18:00 – вимкнений;

з 18:00 до 20:00 – знову працює;

з 20:00 до 23:00 – вимкнений.

Таким чином, основний нагрів води припадає на нічні години, коли за наявності відповідного тарифу електроенергія обходиться дешевше.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Як чоловік налаштував роботу бойлера / Фото Unsplash

Як змінився рахунок?

За словами автора допису, після зміни режиму роботи бойлера його щомісячні витрати на електроенергію зменшилися приблизно з 900 до 473 гривень. За його підрахунками, за рік така економія може сягнути близько 5700 гривень.

Саму розумну розетку чоловік придбав приблизно за 200 гривень. Водночас він наголосив, що перед покупкою важливо перевірити, яке максимальне навантаження може витримувати пристрій.

Коли краще вмикати бойлер?

У коментарях користувачі почали обговорювати, чи варто залишати бойлер увімкненим до самого ранку. Дехто вважає, що нагрівати воду краще ближче до часу її використання. Інші зауважили, що сучасний бойлер завдяки теплоізоляції здатний певний час утримувати температуру води, тому конкретний графік варто підбирати залежно від моделі приладу та звичок родини.

Втім, важливо пам'ятати: такий спосіб економії підійде не всім однаково. Реальна вигода залежить від:

наявності двозонного лічильника,

тарифу,

потужності бойлера,

об'єму бака,

кількості гарячої води, яку використовує сім'я.

Проте правильно налаштований графік роботи водонагрівача може допомогти уникнути зайвого споживання електроенергії та зробити щомісячні рахунки меншими.