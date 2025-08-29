В чем секреты долгой жизни печки и как правильно ее использовать, 24 Канал расспросил у Юрия Мартыняка, львовского мастера-печника, что уже 20 лет занимается профессией, которую перенял от своего отца.

Как продлить жизнь печке дома?

По словам мастера, обычно печки в среднем могут использоваться 20 – 30 лет без необходимости в обновлении или реставрации. Однако для того, чтобы этот срок не сократился, их важно правильно эксплуатировать – не перегревать и прожигать регулярно.

Печки нельзя очень сильно разогревать. Тогда они будут работать годами. Чтобы проверить, не слишком ли высокая температура, следует положить руку на кафель. Если держать ее уже невозможно, добавлять еще жару не стоит,

– объясняет Юрий Мартыняк.

Он замечает, что в среднем печку надо топить около 2 часов, а дальше она сможет удерживать тепло около суток.

Правильное использование способно продлить жизнь печки / Фото Юрий Мартыняк

Также, как говорит мастер, топить печь желательно регулярно. Конечно, больших проблем, если не использовать ее, не будет, однако это увеличивает время для разогрева.

Если печка простоит целую зиму без использования, серьезных проблем не будет, однако это не очень хорошо. Стены охлаждаются и тогда ее надо дольше протапливать. Если печка же греется регулярно, время для прогрева уменьшается и соответственно количество необходимых дров или газа тоже,

– говорит Юрий Мартыняк.

По его опыту, этих простых правил достаточно, чтобы печь работала годами и оставалась в хорошем состоянии.

