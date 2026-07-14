По словам экспертов блога Martha Stewart, своевременная уборка огурцов помогает растению дольше формировать новые завязи и продлевает период плодоношения.

Как и когда правильно собирать огурцы?

Специалисты советуют не оставлять созревшие огурцы на лозах надолго. Плоды следует собирать только что они достигнут нужного размера. Если огурцы перерастают, желтеют и остаются на растении, оно направляет свои силы на созревание семян, а не на образование новых цветов и плодов.

Чтобы стимулировать дальнейшее плодоношение, урожай рекомендуется собирать каждые один-два дня. Даже один перезрелый огурец, оставшийся на кусте, может замедлить образование новых завязей и снизить общую урожайность. Во время сбора важно действовать осторожно.

Как правильно собирать огурцы, чтобы они плодоносили дольше / Фото Unsplash

Как именно срывать огурцы?

Огурцы лучше срезать или аккуратно отделять от плодоножки, не дергая плети, чтобы не повредить растение. Также стоит регулярно удалять деформированные, поврежденные или пораженные болезнями плоды, ведь они забирают у куста питательные вещества.

Однако правильный сбор урожая будет эффективен только при надлежащем уходе. Огурцы нуждаются в регулярном поливе, особенно в жаркую погоду. Поливать их рекомендуется теплой отстоянной водой непосредственно у корня, избегая попадания влаги на листья, чтобы снизить риск развития грибковых заболеваний.

Что сделать, чтобы огурцы не были горькими из-за жары?