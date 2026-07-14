За словами експертів блогу Martha Stewart, своєчасне збирання огірків допомагає рослині довше формувати нові зав'язі та продовжує період плодоношення.

Як та коли правильно збирати огірки?

Фахівці радять не залишати дозрілі огірки на батогах надовго. Плоди слід збирати, щойно вони досягли потрібного розміру. Якщо огірки переростають, жовтіють і залишаються на рослині, вона спрямовує свої сили на дозрівання насіння, а не на утворення нових квіток і плодів.

Щоб стимулювати подальше плодоношення, збирати врожай рекомендують кожні один-два дні. Навіть один перезрілий огірок, який залишився на кущі, може сповільнити формування нових зав'язей і зменшити загальну врожайність. Під час збирання важливо діяти обережно.

Як правильно збирати огірки, щоб вони плодоносили довше / Фото Unsplash

Як саме зривати огірки?

Огірки краще зрізати або акуратно відокремлювати від плодоніжки, не смикаючи батоги, щоб не пошкодити рослину. Також варто регулярно видаляти деформовані, пошкоджені або уражені хворобами плоди, адже вони забирають у куща поживні речовини.

Однак правильний збір урожаю буде ефективним лише за належного догляду. Огірки потребують регулярного поливу, особливо в спекотну погоду. Поливати їх рекомендують теплою відстояною водою безпосередньо під корінь, уникаючи потрапляння вологи на листя, щоб знизити ризик розвитку грибкових захворювань.

Що зробити, щоб огірки не були гіркими через спеку?