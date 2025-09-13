Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, даже небольшая погрешность может стать решающим фактором, что превратит цветущую клумбу на разочарование. Что же стоит знать о посадке луковиц осенью, рассказываем далее.

К теме Худшее время: когда не стоит косить газон и почему

Каких ошибок следует избегать, сажая луковицы осенью?

Неправильное расположение

Заостренный конец луковицы должен быть направлен вверх, а более плоский конец корневой пластины – вниз. Если сделать иначе, побеги все равно проберутся на поверхность, однако это часто приводит к меньшему количеству или более слабым цветам.

Посадка на неправильную глубину

Луковицы следует сажать на глубину примерно в два – три раза больше их собственной высоты. Если они слишком мелко закопаны, их, вероятно, повредит мороз или животные. На слишком большой глубине тем временем им будет трудно прорасти.

Для хорошего роста луковицы следует правильно посадить / Фото Freepik

Раннее время посадки

Стоит следить за ночной температурой, прежде чем начать посадку. Для лучших результатов это следует делать, когда в воздухе уже прохладно, а ночная температура составляет от 5 до 10°C. Если посадить луковицы слишком рано, они могут начать расти до заморозков и будут повреждены в течение зимы.

Игнорирование дренажа или качества почвы

Луковицы ненавидят переувлажненную почву. Одной из главных причин гниения является их посадка в тяжелый глинистый грунт без его удобрения. Чтобы избежать таких проблем, стоит внести щебень, песок или компост, чтобы улучшить дренаж.

Как подготовить сад к осени?

Посадка растений для цветущего сада весной – это не единственное, что следует успеть сделать осенью.

Прежде всего, важно подготовить сад к смене сезона. Для этого стоит выполнить прополку и очистку грядок, пересадить и обрезать некоторые растения и провести мульчирование.