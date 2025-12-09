24 Канал со ссылкой на издание Hello! расскажет, как менялись новогодние елки членов британской королевской семьи за последние 5 лет.

Как менялись елки королевской семьи Британии?

2021 год – единство в трудные времена

В 2021 году принцесса Уэльская лично присоединилась к украшению рождественской елки в Вестминстерском аббатстве. Это происходило во время подготовки к ее особому благотворительному рождественскому мероприятию Royal Carols: Together at Christmas, которое она инициировала после тяжелого года пандемии коронавируса, чтобы объединить людей и выразить благодарность тем, кто поддерживал общины.

Елка выглядела празднично и минималистично одновременно. Принцесса Уэльская сама завязывала красные ленты на ветвях елки, подчеркивая, что простые детали могут создавать теплую атмосферу. Акцент был на минимализме и символичности, а не на перегруженность декором. Ленты выбрали как знак поддержки и единства – их использовали во всем оформлении аббатства.



Праздничная елка Кейт Мидлтон в 2021 году / Фото из инстаграма @dukeandduchessofcambridge

2022 – с любовью к Елизавете II

Как пишет издание People, Рождество 2022 года стало особенным для королевской семьи – впервые оно прошло без любимой мамы, бабушки и прабабушки королевы Елизаветы II. Поэтому король Чарльз III украсил (с помощью команды декораторов, конечно) рождественскую елку в Виндзорском замке с особой нежностью.

Накануне Рождества 2022 года в Windsor Castle установили 6-метровую елку из вида Nordmann Fir, срубленную в соседнем Windsor Great Park. Дерево стало центром праздничного декора дворца. В целом декор имел классическую праздничную атмосферу: гирлянды, венки, праздничные украшения – подчеркивая традиции, но с вниманием к масштабу дворца.



В Виндзорском замке украсили елку / Фото PA

2023 - стабильность и символика истории

В Виндзоре – любимом замке королевы Елизаветы II – установили сразу 8 елок. Главную елку высотой почти 7 метров разместили в Георгиевском зале. Праздничное дерево украсило более 2 тысяч огоньков, а также ленты из бархата и атласа. Верхушку елки увенчали звездой в честь 675-летия Ордена Подвязки.

Еще одну рождественскую красавицу установили в Багряной гостиной, одной из самых изысканных комнат в замке. В общем декор дворца оставался богатым, историческим и торжественным – традиции королевства сохранялись.



Елка королевской семьи в 2023 году / Фото из инстаграма @royalcollectiontrust

2024 – акцент на экологию и классическую элегантность

В 2024 году главную елку в Виндзоре украсили в традиционных цветах – комбинация красного и золотого, добавив гирлянды и классические украшения. В этом году декор подчеркнул баланс между традицией и умеренностью: изящная классика, без излишеств, с вниманием к деталям.



Елка в Виндзорском замке / Фото PA

В 2024 году внимание привлекла также елка матери Кейт Миддлтон – Кэрол. Женщина украсила новогоднюю елку, соединив деревянные украшения с блестящими элементами, подчеркивая индивидуальный подход. Эксперт Клэр Гарнер отмечает, что тренды дизайна склоняются к уникальным, ручным изделиям, что добавляют личного и значимого прикосновения к декору.



Праздничная елка матери принцессы Уэльской / Фото из инстаграма @partypieces

2025 – современность, умеренность и постоянство

В этом году дворец представил новые праздничные декорации – центральной стала огромная хвойная елка сорта Nordmann Fir, с более 3000 огоньками и зелено-золотыми украшениями.

Декор этого года – снова на грани традиционного и современного: тщательно отобранные украшения, внимание к эстетике и масштабу, отсутствие излишеств.

В этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям также уже украсили елку к Рождеству. Праздничное дерево поражает стильной сдержанностью, а декор создает ненавязчивую праздничную атмосферу, оставаясь одновременно торжественным.

Как мы видим, в декоре елок королевская семья выбирает традиционность и связь с природой и наследием. Два масштаба – большие дворцовые деревья и меньшие в залах/комнатах: позволяет адаптировать праздничный декор и для торжественных залов, и для интерьеров.