Как пишет 24 Канал со ссылкой на House Digest, грязь, масляные пятна, мох и плесень постепенно разрушают как бетонные, так и асфальтовые поверхности. Регулярный уход не только продлевает срок службы покрытия, но и помогает избежать дорогостоящих ремонтов в будущем. Как же убирать свою дорогу, рассказываем далее.

Также интересно Как эффективно очистить уличную мебель после зимы: советы для разных материалов

Почему мытье важно

Асфальт и бетон имеют пористую структуру, в которую проникает масло. Это разрушает связующие вещества, держащие материал вместе, вызывая трещины и отслоение.

Обычная грязная пленка, которую часто игнорируют, также опасна – она делает подъездную дорогу скользкой во влажную погоду.

Регулярное мытье под давлением, как минимум раз в год, позволяет выявить скрытые повреждения, остановить рост мха и сохранить поверхность не только чистой, но и безопасной.

Асфальт и бетон: разные материалы – разные подходы

Очистка подъездной дороги – это больше, чем просто ополаскивание из шланга. Для бетонных поверхностей стоит использовать специализированные средства. Они не повреждают бетон, одновременно эффективно растворяя грязь и жир. Их нужно оставить на поверхности примерно на 10 минут, после чего смыть струей из мойки высокого давления, работая на небольших участках – это позволит избежать пятен и полос. Очистку следует начинать с самой высокой точки дороги, чтобы грязная вода не затекала в уже чистые места.

Правильное мытье дороги продлит ее жизнь / Фото Pexels

В то же время асфальтовые покрытия требуют более деликатного подхода. Не стоит использовать горячую воду и высокое давление, которые могут повредить или размягчить поверхность. Для борьбы с масляными пятнами можно использовать кошачий наполнитель для абсорбции, а затем обработать пятно обезжиривателем. После мытья – самое время заполнить мелкие трещины герметиком, пока поверхность еще сухая и чистая.

Когда мыть – и как часто

Идеальный график мытья – дважды в год. Весной – для удаления остатков соли и химикатов после зимы, которые разрушают покрытие. А осенью, чтобы очистить пятна от листьев и подготовить дорогу к морозам, зафиксировав герметики до начала циклов замерзания – оттаивания.

В промежутках между полным мытьем стоит оперативно удалять пятна масла и грязи – даже небольшие загрязнения способны ускорить разрушение. Для локальной уборки подойдет обычная щетка и средство для мытья посуды.

Также важно регулярно проверять герметики в бетонных швах – трещины в них позволяют воде проникать вглубь, что впоследствии вызывает глубокие повреждения. Рекомендуется обновлять герметик ежегодно, а также наносить проникающий защитный слой каждые 2 – 3 года. Он поможет отталкивать воду и масло, уменьшая нагрузку на поверхность.

Кстати, первое впечатление о доме формируется еще на пороге, поэтому стоит заботиться не только о подъездной дороге, но и стильно оформить крыльцо.