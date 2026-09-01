Об одном из таких натуральных способов рассказали огородники с популярного англоязычного YouTube-канала Agriculture. Среди предложенных методов – обработка раствором пищевой соды и мягкого жидкого мыла, а также дополнительная подкормка растений.

Как избавиться от вредителей без химии?

Для борьбы с мягкотелыми насекомыми огородники рекомендуют приготовить раствор на основе соды и мягкого жидкого мыла. На 30 литров воды понадобится:

10 граммов пищевой соды;

15 миллилитров мягкого жидкого мыла.

Ингредиенты нужно тщательно растворить в воде, после чего опрыскать растения. Особенно важно смочить нижнюю сторону листьев, ведь именно там часто прячутся вредители и откладывают яйца. При этом обычный стиральный порошок использовать не рекомендуют.

Агрессивные компоненты в его составе могут повредить или обжечь листья. Обработку лучше проводить утром или вечером, когда нет активного солнца. По словам авторов метода, нанесение мыльного раствора под прямыми солнечными лучами может повысить риск повреждения листьев.

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Чем подкормить томаты для лучшего роста?

Еще один предложенный способ предусматривает использование коричневого сахара и пищевой соды. Для приготовления смеси потребуется:

20 граммов коричневого сахара;

15 граммов пищевой соды;

15 литров чистой воды.

Смесь можно вносить в прикорневую зону или использовать для легкого опрыскивания листьев примерно раз в неделю. Впрочем, такую подкормку не стоит воспринимать как универсальное средство для резкого увеличения урожайности.

Как использовать средство для томатов: смотрите видео

Сами огородники подчеркивают, что любые дополнительные смеси должны быть лишь частью комплексного ухода. Для нормального развития томатов и других культур гораздо важнее остаются:

плодородная почва,

достаточный и регулярный полив,

внесение необходимых питательных веществ,

здоровый посадочный материал и севооборот.

Таким образом, натуральные средства могут стать дополнительным инструментом в уходе за огородом, но не заменяют базовые агротехнические меры.