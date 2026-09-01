Про один з таких натуральних способів розповіли городники з популярного англомовного YouTube-каналу Agriculture. Серед запропонованих методів – обробка розчином харчової соди та м'якого рідкого мила, а також додаткове підживлення рослин.

Як позбутися шкідників без хімії?

Для боротьби з м'якотілими комахами городники рекомендують приготувати розчин на основі соди та м'якого рідкого мила. На 30 літрів води знадобиться:

10 грамів харчової соди;

15 мілілітрів м'якого рідкого мила.

Інгредієнти потрібно ретельно розчинити у воді, після чого обприскати рослини. Особливо важливо змочити нижню сторону листків, адже саме там часто ховаються шкідники та відкладають яйця. При цьому звичайний пральний порошок використовувати не радять.

Агресивні компоненти у його складі можуть пошкодити або обпалити листя. Обробку краще проводити вранці або ввечері, коли немає активного сонця. За словами авторів методу, нанесення мильного розчину під прямими сонячними променями може підвищити ризик пошкодження листя.

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Чим підживити томати для кращого росту?

Ще один запропонований спосіб передбачає використання коричневого цукру та харчової соди. Для приготування суміші потрібно:

20 грамів коричневого цукру;

15 грамів харчової соди;

15 літрів чистої води.

Суміш можна вносити у прикореневу зону або використовувати для легкого обприскування листя приблизно раз на тиждень. Втім, таке підживлення не варто сприймати як універсальний засіб для різкого збільшення врожайності.

Як використовувати засіб для томатів: дивіться відео

Самі городники наголошують, що будь-які додаткові суміші мають бути лише частиною комплексного догляду. Для нормального розвитку томатів та інших культур значно важливішими залишаються:

родючий ґрунт,

достатній і регулярний полив,

внесення необхідних поживних речовин,

здоровий посадковий матеріал та сівозміна.

Тож натуральні засоби можуть стати додатковим інструментом у догляді за городом, але не замінюють базових агротехнічних заходів.