Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, облупленная или тусклая краска сразу снижает привлекательность жилья, тогда как правильно подобранный оттенок способен сделать его современным, опрятным и уютным. Какие цвета советуют выбирать риэлторы для создания приятного впечатления о доме, рассказываем далее.

К теме Подойдет ко всему: хитрости, что помогут выбрать идеальный цвет краски для дома

Какие цвета краски хорошо работают для фасадов?

Теплые белые оттенки

Нейтральные светлые оттенки остаются беспроигрышным решением. Они создают чистый и вневременной вид, подходящий как классическим, так и современным домам. Теплый белый и кремовый добавляют свежести, легко сочетаются с контрастными деталями – черными ставнями, деревянными акцентами или яркими дверями – и прекрасно смотрятся на фото.

Серый

Универсальный и сдержанный, серый выглядит одинаково хорошо на старых и новых домах. Он легко гармонирует с кирпичом, камнем или деревом, добавляет современности и одновременно уюта. К тому же он практичный – грязь на нем менее заметен, чем на белом фасаде.

Темно-серые тона

Сланцевый или угольный – оттенки, придающие дому роскошности и современного характера. Они особенно эффектно смотрятся в сочетании с деревянными элементами и подходят для домов с четкими архитектурными линиями. Матовое покрытие только усиливает ощущение элегантности.

Темно-сине-серый оттенок

Это стильная альтернатива черному. Особенно популярен в городской застройке, но хорошо смотрится и в пригороде. Сочетание этого цвета с черной отделкой создает современное и немного смелое настроение, добавляя дому характера.

Некоторые цвета особенно удачно подчеркивают фасады / Фото Freepik

Как выбрать лучший цвет для своего дома?

Как пишет The Spruce, популярные цвета не всегда являются удачным решением. Чтобы выбрать оттенок, который будет работать идеально для конкретного дома, следует учесть следующие критерии:

Учитывайте соседей. Оглянитесь вокруг – цвета рядом могут подсказать, стоит ли вашему дому гармонировать со средой, или выделяться контрастом.

Гармония с интерьером. Хорошо, когда фасад перекликается с цветами внутри дома – это создает ощущение целостности.

Тестируйте оттенки. Краска на большой площади всегда выглядит иначе, чем в банке. Нанесите образцы и посмотрите на них в разное время суток.

Создайте палитру. Выберите основной цвет для стен, контрастный – для окон и дверей, и яркий акцент для деталей.

Учтите стиль дома. Классика хорошо смотрится в бело-черных сочетаниях, современные здания – в минималистичных тонах.

Посмотрите на окружающую среду. Природные оттенки пейзажа подскажут, лучше ли слиться с окружением, или сделать дом ярким акцентом.

Учтите климат. Светлые цвета уменьшают нагрев в жару, темные – сохраняют тепло в холодных регионах. Во влажных зонах выбирайте краску с дополнительной защитой.

Делайте ставку на вневременные решения. Белый, серый, бежевый, темно-синий и земляные оттенки редко выходят из моды.

Ориентируйтесь на материал фасада. Кирпич, камень или дерево по-разному смотрятся в сочетании с цветами, поэтому выбирайте те, что подчеркнут фактуру.

От каких цветов фасада лучше отказаться?

Несмотря на то, что существует большое разнообразие цветов и многие из них могут подойти для окрашивания жилья, есть оттенки, которые гарантированно стоит обходить.

К примеру, желтый цвет не рекомендуется для окрашивания фасада дома, поскольку он может создавать эффект устаревшего вида и делать жилье менее привлекательным для покупателей.