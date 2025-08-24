Хотя в августе еще высокие температуры, но эти цветы смогут приспособиться к новым условиям. Как 7 цветов можно посадить сейчас – сообщает 24 Канал со ссылкой на Southern Living.

Какие цветы посадить в августе?

Эхинацея

Лучший цветок, который можно посадить в августе, – эхинацея. Это растение привлекает опылителей в сад, а также будет радовать глаз яркими цветами до осени.

Ирисы

Ирисы добавляют цвета и высоты клумбе весной и в начале лета, но лучшее время для их посадки – это август. К новому сезону цветения луковицы ирисов смогут приняться в почве и приспособиться к новым условиям.



Астры

Нежные астры добавляют цветов осеннему саду. Как ни странно, но сажать их надо также в августе. Если высадить уже взрослые саженцы, то первые цветы могут появиться уже этой осенью. Главное преимущество астр – длительное цветение в течение почти всей осени.

Лилейники

Лилейники – одни из наименее прихотливых цветов, которые можно посадить в собственном дворе. Эти растения приспосабливаются к жаре, солнца и ветров. Хотя лилейники и не расцветут первой весной, но эти многолетние растения точно будут радовать глаз позже.



Хризантемы

Сложно представить осенний сад без невероятных хризантем. Обычно, их высаживают весной, но это можно сделать и в августе.

Рудбекия шероховатая

Именно тогда, когда вы думаете, что яркие цвета лета прошли, пора сажать рудбекию шершавую. Классические желтые цветы будут цвести до конца осени и радовать глаз яркими желтыми лепестками.



Шалфей

Шалфей может наполнить сад фиолетовыми цветами в течение всей осени. Высаженное в августе растение будет иметь время, чтобы укорениться, а также найти для себя лучшее место, чтобы очаровывать цветами в новом сезоне.

