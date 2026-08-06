Выбирая кустарники для затенения, стоит отдавать предпочтение растениям с зеленой, синеватой или фиолетовой листвой и цветами – эти цвета создают ощущение прохлады и спокойствия. А вот желтая листва и красные или оранжевые цветки, напротив, могут визуально усиливать ощущение жары, пишет Gardening Know How.

Какие кустарники обеспечат тень и прохладу в саду?

Калина

Калина – это группа листопадных и вечнозеленых кустарников разной высоты.

Большинство сортов имеют белые цветки, яркую осеннюю листву, а некоторые еще и декоративные ягоды, которые привлекают птиц.

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За год кусты могут прибавлять в высоту от 30 до 60 сантиметров.

В зависимости от сорта они хорошо растут как на солнце, так и в легкой полутени, на хорошо дренированной почве. При посадке желательно добавить органические вещества, чтобы улучшить плодородие и дренаж.

Калина / Фото Pinterest

Пузырник

Пузырник – выносливый и засухоустойчивый кустарник, родом из восточной части Северной Америки. Он вырастает до 2,4 метра в высоту.

Особым украшением растения является кора, которая с возрастом отслаивается и делает куст декоративным даже зимой, когда опадает листва.

Существует немало сортов с листьями разных оттенков – пурпурного, желтого, салатового или двухцветного.

Пузырник лучше всего растет на слабокислой, хорошо дренированной почве на солнце или в полутени. Он легко приспосабливается к различным типам почвы, в том числе и к глинистой.

Пузырник / Фото Pinterest

Гортензия метельчатая

Метельчатые гортензии цветут с середины лета до осени на побегах текущего года, поэтому их бутонам не страшны поздние весенние заморозки.

Крепкие стебли поддерживают большие конусообразные соцветия, которые сначала имеют белый цвет, а со временем приобретают розовые или красноватые оттенки. Эти гортензии выдерживают больше солнца, чем другие виды, но лучше всего чувствуют себя там, где утром светит солнце, а после обеда есть легкая тень.

Гортензия метельчатая / Фото Pinterest

Гибискус сирийский

Гибискус сирийский быстро растет и образует куст высотой от 2,4 до 3,7 метра.

Его большие цветки, похожие на гибискус, непрерывно распускаются с лета до осени и привлекают пчел и бабочек.

Можно выбрать сорта с розовыми, красными, синими, белыми, фиолетовыми или двухцветными цветами – простыми или махровыми.

Гибискус сирийский любит солнечные места, хорошо переносит жару, влажность и засуху.

Гибискус сирийский / Фото Pinterest

Ива цельнолистная

Этот декоративный куст ценят за пеструю листву, сочетающую розовые, белые и светло-зеленые оттенки. Растение быстро растет, лучше всего чувствует себя на влажной, плодородной почве на солнце или в легкой полутени.

Ива вырастает до 2,4–3 метров в высоту и в ширину. Если несколько раз за сезон подрезать побеги, куст будет образовывать еще больше молодой яркой листвы. Весной на нем появляются сережки, которые могут сохраняться до осени.

Ива цельнолистная / Фото Pinterest

Креп-мирт

Креп-мирт – один из самых быстрорастущих декоративных кустарников. При благоприятных условиях он может достичь почти полной высоты всего за один сезон.

С середины лета до осени растение обильно покрывается пышными цветами красного, розового, белого, лавандового или фиолетового цвета.

Осенью его листья меняют окраску на желтую, оранжевую или красную. В зависимости от сорта креп-мирт вырастает от 1,8 до 9 метров в высоту.

Если сильные морозы повредят надземную часть, растение способно восстановиться из корня.

Креп-мирт / Фото Pinterest

Таким образом, быстрорастущие кусты не только создают уютную тень, но и помогают естественным образом снизить температуру во дворе. Если высадить их группами, они будут более эффективно охлаждать воздух, а также сделают участок более зеленым и привлекательным.