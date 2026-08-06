Обираючи кущі для затінення, варто віддавати перевагу рослинам із зеленим, синюватим або фіолетовим листям і квітами – ці кольори створюють відчуття прохолоди та спокою. А ось жовте листя й червоні чи помаранчеві квіти, навпаки, можуть візуально посилювати відчуття спеки, пише Gardening Know How.

Які кущі дадуть тінь і прохолоду у саду?

Калина

Калина – це група листопадних і вічнозелених кущів різної висоти.

Більшість сортів мають білі квіти, яскраве осіннє листя, а деякі ще й декоративні ягоди, які приваблюють птахів.

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За рік кущі можуть додавати у висоту від 30 до 60 сантиметрів.

Залежно від сорту вони добре ростуть як на сонці, так і в легкій півтіні, на добре дренованому ґрунті. Під час посадки бажано додати органічні речовини, щоб покращити родючість і дренаж.

Калина / Фото Pinterest

Пухироплідник

Пухироплідник – витривалий і посухостійкий кущ родом зі східної частини Північної Америки. Він виростає до 2,4 метра заввишки.

Особливою окрасою рослини є кора, яка з віком відшаровується й робить кущ декоративним навіть узимку, коли опадає листя.

Є чимало сортів із листям різних відтінків – пурпурового, жовтого, салатового або двоколірного.

Пухироплідник найкраще росте на слабокислому, добре дренованому ґрунті на сонці або в напівтіні. Він легко пристосовується до різних типів ґрунту, зокрема й глинистого.

Пухироплідник / Фото Pinterest

Гортензія волотиста

Волотисті гортензії цвітуть із середини літа до осені на пагонах поточного року, тому їхнім бутонам не страшні пізні весняні заморозки.

Міцні стебла утримують великі конусоподібні суцвіття, які спочатку мають білий колір, а згодом набувають рожевих або червонуватих відтінків. Ці гортензії витримують більше сонця, ніж інші види, але найкраще почуваються там, де вранці світить сонце, а після обіду є легка тінь.

Гортензія волотиста / Фото Pinterest

Гібіскус сирійський

Гібіскус сирійський швидко росте й формує кущ висотою від 2,4 до 3,7 метра.

Його великі квіти, схожі на гібіскус, безперервно розпускаються з літа до осені та приваблюють бджіл і метеликів.

Можна обрати сорти з рожевими, червоними, синіми, білими, фіолетовими або двоколірними квітами – простими чи махровими.

Гібіскус сирійський любить сонячні місця, добре переносить спеку, вологість і посуху.

Гібіскус сирійський / Фото Pinterest

Верба цільнолиста

Цей декоративний кущ цінують за строкате листя, яке поєднує рожеві, білі та світло-зелені відтінки. Рослина швидко росте, найкраще почувається на вологому, родючому ґрунті на сонці або в легкій півтіні.

Верба виростає до 2,4 – 3 метри заввишки й завширшки. Якщо кілька разів за сезон підрізати пагони, кущ утворюватиме ще більше молодого яскравого листя. Навесні на ньому з'являються сережки, які можуть зберігатися до осені.

Верба цільнолиста / Фото Pinterest

Креп-мирт

Креп-мирт – один із найшвидкоросліших декоративних кущів. За сприятливих умов він може досягти майже повної висоти всього за один сезон.

Із середини літа до осені рослина рясно вкривається пишними квітами червоного, рожевого, білого, лавандового або фіолетового кольору.

Восени її листя змінює забарвлення на жовте, помаранчеве чи червоне. Залежно від сорту креп-мирт виростає від 1,8 до 9 метрів заввишки.

Якщо сильні морози пошкодять надземну частину, рослина здатна відновитися від кореня.

Креп-мирт / Фото Pinterest

Отже, швидкорослі кущі не лише створюють затишну тінь, а й допомагають природно знизити температуру у дворі. Якщо висадити їх групами, вони ефективніше охолоджуватимуть повітря, а також зроблять ділянку більш зеленою та привабливою.