Какие декоративные растения лучше не трогать осенью – расскажет издание Royal Horticultural Society.

Почему осенняя обрезка может навредить?

Многие декоративные кустарники цветут на побегах прошлого года. Именно на них растение заранее формирует цветочные почки. Поэтому во время осенней обрезки можно случайно удалить побеги, на которых уже заложено будущее цветение.

Осенью для таких растений лучше ограничиться санитарной обрезкой – удалить сухие, больные или поврежденные ветки. Формирование и омоложение куста следует проводить в период, подходящий для конкретной культуры.

Сирень

Сирень формирует цветочные почки на побегах предыдущего года. Если сильно обрезать куст осенью, весной он может цвести значительно слабее или вообще не дать ожидаемого количества цветов. Основную обрезку сирени проводят после завершения цветения. В этот период можно удалить отцветшие соцветия, старые ветки и лишнюю порось.



Основную обрезку сирени проводят после окончания цветения / Фото Unsplash

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Форзиция

Форзиция зацветает очень рано – ее ярко-желтые цветки появляются еще весной. При этом цветочные почки формируются на побегах, выросших в предыдущем сезоне. Поэтому осенняя обрезка может лишить куст значительной части будущих цветов. Формировать форзицию рекомендуют после цветения, когда уже понятно, какие побеги отцвели.

Вейгела

Вейгела также относится к кустарникам, цветущим на прошлогодних побегах. Поэтому осенью не стоит проводить ее радикальную обрезку. Если удалить значительную часть старых побегов, вместе с ними можно потерять и будущие цветочные почки. Лучшее время для основной обрезки – сразу после цветения.

Садовый жасмин

Садовый жасмин, или чубушник, цветет весной или в начале лета. Его цветочные почки также могут быть заложены на побегах предыдущего года. Поэтому сильную осеннюю обрезку лучше не проводить. После окончания цветения куст можно проредить, удалив старые ветки и побеги, которые загущают растение.



Сильную осеннюю обрезку лучше не проводить у садового жасмина / Фото Unsplash

Крупнолистная гортензия

С крупнолистной гортензией нужно быть особенно осторожными. В отличие от некоторых других видов, она часто формирует почки для цветов на прошлогодних побегах. Если осенью сильно обрезать такие ветви, в следующем году куст может не зацвести. Поэтому осенью лучше ограничиться санитарной обрезкой, а основную формировку проводить после цветения, в зависимости от сорта и условий выращивания.

Какие кусты можно обрезать осенью?

Не все декоративные растения нужно оставлять без обрезки до весны. Кусты, которые формируют цветки на побегах текущего года, обычно лучше переносят осеннюю или ранневесеннюю обрезку. Поэтому перед обрезкой важно выяснить, на побегах какого года цветет конкретное растение. Именно от этого в значительной степени зависит оптимальное время для процедуры.

Если куст цветет на прошлогодних побегах, осенняя радикальная обрезка может лишить его не только ветвей, но и будущих цветов. Поэтому для сирени, форзиции, вейгелы, садового жасмина и крупнолистной гортензии осенью лучше не спешить с формированием.