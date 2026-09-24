Які декоративні рослини краще не чіпати восени – розкаже видання Royal Horticultural Society.

Чому осіння обрізка може нашкодити?

Чимало декоративних кущів цвітуть на пагонах минулого року. Саме на них рослина заздалегідь формує квіткові бруньки. Тому під час осінньої обрізки можна випадково видалити пагони, на яких уже закладене майбутнє цвітіння.

Восени для таких рослин краще обмежитися санітарною обрізкою – прибрати сухі, хворі або пошкоджені гілки. Формування та омолодження куща варто проводити у відповідний для конкретної культури період.

Бузок

Бузок формує квіткові бруньки на пагонах попереднього року. Якщо сильно обрізати кущ восени, навесні він може цвісти значно слабше або взагалі не дати очікуваної кількості суцвіть. Основну обрізку бузку проводять після завершення цвітіння. У цей період можна видалити відцвілі суцвіття, старі гілки та зайву поросль.



Основну обрізку бузку проводять після завершення цвітіння / Фото Unsplash

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Форзиція

Форзиція зацвітає дуже рано – її яскраво-жовті квіти з'являються ще навесні. Водночас квіткові бруньки формуються на пагонах, які росли попереднього сезону. Тому осіння обрізка може позбавити кущ значної частини майбутніх квітів. Формувати форзицію рекомендують після цвітіння, коли вже зрозуміло, які пагони відцвіли.

Вейгела

Вейгела також належить до кущів, які цвітуть на торішніх пагонах. Через це восени не варто проводити її радикальну обрізку. Якщо видалити значну частину старих пагонів, разом із ними можна втратити й майбутні квіткові бруньки. Найкращий час для основної обрізки – одразу після цвітіння.

Садовий жасмин

Садовий жасмин, або чубушник, цвіте навесні чи на початку літа. Його квіткові бруньки також можуть бути закладені на пагонах попереднього року. Тому сильну осінню обрізку краще не проводити. Після завершення цвітіння кущ можна прорідити, видалити старі гілки та пагони, які загущують рослину.



Сильну осінню обрізку краще не проводити із садовим жасмином / Фото Unsplash

Крупнолиста гортензія

З крупнолистою гортензією потрібно бути особливо обережними. На відміну від деяких інших видів, вона часто формує квіткові бруньки на торішніх пагонах. Якщо восени сильно обрізати такі гілки, наступного року кущ може не зацвісти. Тому восени краще обмежитися санітарною обрізкою, а основне формування проводити після цвітіння, залежно від сорту та умов вирощування.

Які кущі можна обрізати восени?

Не всі декоративні рослини потрібно залишати без обрізки до весни. Кущі, які формують квіти на пагонах поточного року, зазвичай краще переносять осіннє або ранньовесняне формування. Тож перед обрізкою важливо з'ясувати, на пагонах якого року цвіте конкретна рослина. Саме від цього значною мірою залежить оптимальний час для процедури.

Якщо кущ цвіте на торішніх пагонах, восени радикальна обрізка може забрати разом із гілками й майбутні квіти. Тому для бузку, форзиції, вейгели, садового жасмину та крупнолистої гортензії восени краще не поспішати з формуванням.