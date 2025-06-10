Как пишет 24 Канал со ссылкой на Real Simple, некоторые ароматы действительно больше всего резонируют в отдельных комнатах дома. Какие запахи лучше выбирать для каких помещений, рассказываем далее.

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Прихожая

Прихожая – это визитная карточка дома. Именно здесь формируется первое впечатление, поэтому аромат в этом пространстве должен быть выразительным и привлекательным. Лучше всего здесь работают пряные или цитрусовые ароматы с яркими верхними нотами, которые сразу привлекают внимание. Это создает атмосферу гостеприимства и тепла еще с порога.

Спальня

В спальне важно создать успокаивающую атмосферу. Поэтому хорошим решением будут ароматы, которые способствуют расслаблению и сну: лаванда, свежий хлопок, аромат чистых простыней, бергамот и жасмин. Для более чувственного настроения подойдут ароматы мускуса, сандалового дерева, кедра и гардении.

Гостиная

Гостиная – центр дома. Здесь ароматы должны создавать атмосферу уюта, единения и тепла. Прекрасно выполняют эту функцию тропические фруктовые ароматы, лаванда, ваниль, а также нотки свежего воздуха. Зато желательно избегать слишком ярких запахов и выбирать древесные, мягкие ноты. Кроме того, можно менять ароматы в соответствии с сезоном: фруктово-цветочные для весны и лета, а осенью и зимой – тяжелее, древесные или пряные, например, кедр, сосна, ваниль или пачули.

В каждой комнате запах создает особую атмосферу / Фото Freepik

Кухня

На кухне аромат должен дополнять, а не конкурировать с запахами приготовления пищи. Поэтому предпочтение стоит отдавать свежим, нейтральным и травяным нотам: розмарин, мята, шалфей, тимьян, лимон, базилик. Особенно популярны в этом случае цитрусовые, поскольку они создают чистую, бодрую атмосферу. Также хорошо работают ароматы свежего воздуха в сочетании с яблоком или грушей.

Ванная комната

Для ванной комнаты лучше всего подходят свежие и чистые ароматы: эвкалипт, лаванда, дубовый мох, цитрусовые. Они создают ощущение гигиеничности и легкости. Однако это также пространство, где можно дать волю фантазии и поэкспериментировать с необычными ароматами, например, с нотами пачули или ветивера, особенно когда речь идет о туалетной комнате для гостей.

Домашний офис

Чтобы оставаться продуктивными в домашнем офисе, ароматы должны быть возбуждающими и энергичными. Это может быть розмарин, мята, имбирь, бергамот и легкие цветочные запахи. Они активизируют внимание, улучшают настроение и поддерживают сосредоточенность.

Добавим, что хорошие запахи дома не означают, что придется потратить немалые средства. Роскошный и дорогой аромат можно создать своими руками.