Как пишет Kobieta.gazeta, правильно подобранная цветовая палитра способна изменить восприятие даже самой маленькой кухни. Эксперты советуют обратить внимание на мягкие нейтральные и натуральные цвета, которые создают ощущение глубины и гармонии.

Какой цвет выбрать вместо белого?

Хотя белый цвет хорошо отражает свет, он не всегда делает интерьер уютным. Сейчас дизайнеры рекомендуют обратить внимание на теплые нейтральные оттенки, в частности:

кремовый,

цвет слоновой кости,

так называемый грибной бежевый с легким серо-коричневым подтоном.

Такие цвета мягко размывают границы помещения, поэтому кухня кажется более просторной. Кроме того, они прекрасно сочетаются с деревянными фасадами, натуральным камнем, металлическими деталями и создают более элегантный интерьер.



Кремовый цвет на кухне / Фото Pinterest

Что делать, если хочется чего-то более интересного?

Еще один тренд – природная палитра. Особенно популярными стали:

оливковый,

шавлиево-зеленый,

приглушенный сине-серый.

Такие цвета создают спокойную атмосферу и визуально придают комнате объем. Они гармонично сочетаются со светлым деревом, латунной фурнитурой и минималистичным декором.

Не менее актуальным остается меловой розовый оттенок. Он деликатно отражает свет, наполняя кухню теплом и делая пространство более уютным. Еще один цвет, который активно набирает популярность, – теплый медовый. В отличие от яркого желтого, он выглядит сдержанно и легко вписывается в современные интерьеры.



Мелово-розовый оттенок хорошо сочетается с оливковым / Фото Pinterest

Особенно удачно этот оттенок смотрится в кухнях, объединенных с гостиной. Он создает уютный фон, придает пространству тепла и в то же время сохраняет ощущение легкости. Дизайнеры отмечают, что сегодня главный тренд – не просто сделать кухню светлой, а создать интерьер, в котором сочетаются комфорт, естественность и визуальная легкость.