Як пише Kobieta.gazeta, правильно підібрана палітра здатна змінити сприйняття навіть найменшої кухні. Експерти радять звернути увагу на м'які нейтральні та природні кольори, які створюють відчуття глибини й гармонії.

Який колір обрати замість білого?

Хоча білий колір добре відбиває світло, він не завжди робить інтер'єр затишним. Зараз дизайнери рекомендують звернути увагу на теплі нейтральні відтінки, зокрема:

кремовий,

колір слонової кістки,

так званий грибний бежевий із легким сіро-коричневим підтоном.

Такі кольори м'яко розмивають межі приміщення, завдяки чому кухня здається просторішою. Крім того, вони чудово поєднуються з дерев'яними фасадами, натуральним каменем, металевими деталями та створюють більш елегантний інтер'єр.



Кремовий колір на кухні / Фото Pinterest

Що робити, якщо хочеться чогось цікавішого?

Ще один тренд – природна палітра. Особливо популярними стали:

оливковий,

шавлієво-зелений,

приглушений синьо-сірий.

Такі кольори створюють спокійну атмосферу та візуально додають кімнаті об'єму. Вони гармонійно поєднуються зі світлим деревом, латунною фурнітурою та мінімалістичним декором.

Не менш актуальним залишається крейдяно-рожевий відтінок. Він делікатно відбиває світло, наповнюючи кухню теплом і роблячи простір більш затишним. Ще один колір, який активно набирає популярності, – теплий медовий. На відміну від яскравого жовтого, він виглядає стримано та легко вписується в сучасні інтер'єри.



Крейдяно-рожевий відтінок гарно поєднується з оливковим / Фото Pinterest

Особливо вдало цей відтінок виглядає у кухнях, поєднаних із вітальнею. Він створює затишний фон, додає простору тепла та водночас зберігає відчуття легкості. Дизайнери зазначають, що сьогодні головний тренд – не просто зробити кухню світлою, а створити інтер'єр, у якому поєднуються комфорт, природність і візуальна легкість.