Как пишет Kobieta.gazeta, такой подход становится все более популярным, ведь современные кухни все чаще сочетают с гостиными. В результате бытовая техника перестает быть центром внимания, а интерьер выглядит цельным и гармоничным.

Почему классические холодильники выходят из моды?

Раньше популярным решением была установка холодильника в нишу между кухонными шкафами. Хотя это позволяло частично интегрировать технику в интерьер, дверца все равно оставалась видимой и часто контрастировала с мебелью. Сегодня дизайнеры все чаще выбирают полностью встроенные модели.

Их дверца закрывается такими же фасадами, как и остальная кухня, поэтому холодильник буквально "исчезает" среди мебели. Благодаря этому кухня выглядит более аккуратной, минималистичной и просторной.

Почему классические холодильники уже не в моде / Фото Unsplash

Почему этот тренд становится так популярен?

Популярность полностью встроенных холодильников напрямую связана с изменением планировки современного жилья. Все больше квартир и домов имеют открытые кухни, плавно переходящие в гостиную или столовую. В таком пространстве любая деталь оказывает влияние на общее восприятие интерьера.

Видимая бытовая техника может создавать ощущение перегруженности, тогда как скрытые холодильники помогают сохранить единый стиль помещения. Именно поэтому дизайнеры рекомендуют максимально скрывать технику, оставляя в поле зрения декоративные фасады мебели.

Какие преимущества имеет встроенный холодильник?

Среди главных преимуществ такого решения:

кухня выглядит более дорогой и современной;

пространство кажется большим и менее захламленным;

холодильник полностью вписывается в дизайн мебели;

открытая кухня гармонично сочетается с гостиной.

Особенно эффектно такие решения смотрятся в минималистических, скандинавских и современных интерьерах. Впрочем, полностью встроенные холодильники имеют и некоторые особенности. Их необходимо предусматривать еще на этапе проектирования кухни, ведь мебель производится под конкретные размеры техники. Кроме того, стоимость такого решения обычно выше, чем в случае с обычным холодильником.