Як пише Kobieta.gazeta, такий підхід стає дедалі популярнішим, адже сучасні кухні все частіше поєднують із вітальнями. У результаті побутова техніка перестає бути центром уваги, а інтер'єр виглядає цілісним і гармонійним.

Чому класичні холодильники виходять з моди?

Раніше популярним рішенням було встановлення холодильника в нішу між кухонними шафами. Хоча це дозволяло частково інтегрувати техніку в інтер'єр, дверцята все одно залишалися видимими й часто контрастували з меблями. Сьогодні дизайнери дедалі частіше обирають повністю вбудовані моделі.

Їхні дверцята закриваються такими самими фасадами, як і решта кухні, тому холодильник буквально "зникає" серед меблів. Завдяки цьому кухня виглядає більш акуратною, мінімалістичною та просторою.

Чому класичні холодильники вже не в моді / Фото Unsplash

Чому цей тренд стає таким популярним?

Популярність повністю вбудованих холодильників напряму пов'язана зі зміною планування сучасного житла. Все більше квартир і будинків мають відкриті кухні, які плавно переходять у вітальню або їдальню. У такому просторі кожна деталь впливає на загальне сприйняття інтер'єру.

Видима побутова техніка може створювати відчуття перевантаженості, тоді як приховані холодильники допомагають зберегти єдиний стиль приміщення. Саме тому дизайнери рекомендують максимально приховувати техніку, залишаючи в полі зору лише декоративні фасади меблів.

Які переваги має вбудований холодильник?

Серед головних переваг такого рішення:

кухня виглядає більш дорогою та сучасною;

простір здається більшим і менш захаращеним;

холодильник повністю вписується в дизайн меблів;

відкрита кухня гармонійніше поєднується з вітальнею.

Особливо ефектно такі рішення виглядають у мінімалістичних, скандинавських та сучасних інтер'єрах. Втім, повністю вбудовані холодильники мають і певні особливості. Їх необхідно передбачати ще на етапі проєктування кухні, адже меблі виготовляються під конкретні розміри техніки. Крім того, вартість такого рішення зазвичай вища, ніж у випадку зі звичайним холодильником.