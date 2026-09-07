Простым способом определить готовность чеснока к выкопке поделился огородник с ником didsemenovych в инстаграме.

Нужно ли ждать, пока чеснок пожелтеет?

Состояние листьев действительно может служить ориентиром для огородников, однако оно не всегда является единственным признаком готовности урожая. Значительно раньше подсказать, что чеснок приближается к созреванию, могут его стрелки. Именно по их поведению можно понять, что пришло время готовиться к сбору урожая.

Какой должна стать стрелка?

Сначала стрелка чеснока растет вверх, а затем обычно закручивается. Со временем происходит естественное изменение: стрелка выпрямляется на стебле. После этого на ней формируется бутон с семенами. По словам огородника, именно появление такого бутона является сигналом того, что чеснок уже можно выкапывать.

Поэтому вместо того, чтобы ориентироваться исключительно на календарь или ждать полного пожелтения листьев, стоит внимательно наблюдать за самим растением.

Как понять, когда копать чеснок: смотрите видео

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Почему стоит следить за стрелками?

Стрелка является репродуктивной частью растения. В процессе созревания она меняется, и эти изменения могут служить для огородника естественным ориентиром. Если стрелки выпрямились, а на них сформировались бутоны, это сигнал о том, что урожай чеснока приблизился к готовности. Таким образом, само растение может подсказать огороднику, когда пришло время браться за лопату.