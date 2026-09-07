Простим способом визначити готовність часнику до викопування поділився городник із ніком didsemenovych в інстаграмі.

Чи потрібно чекати, поки часник пожовтіє?

Стан листя справді може бути орієнтиром для городників, однак він не завжди є єдиною ознакою готовності врожаю. Значно раніше підказати, що часник наближається до дозрівання, можуть його стрілки. Саме за їхньою поведінкою можна зрозуміти, що настав час готуватися до збирання.

Якою має стати стрілка?

Спочатку стрілка часнику росте вгору, а потім зазвичай закручується. Згодом відбувається природна зміна: стрілка випрямляється на стеблі. Після цього на ній формується бутон із насінням. За словами городника, саме поява такого бутона є сигналом, що часник уже можна викопувати.

Тож замість того, щоб орієнтуватися виключно на календар або чекати повного пожовтіння листя, варто уважно спостерігати за самою рослиною.

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Чому варто стежити за стрілками?

Стрілка є репродуктивною частиною рослини. У процесі дозрівання вона змінюється, і ці зміни можуть слугувати для городника природним орієнтиром. Якщо стрілки випрямилися, а на них сформувалися бутони, це сигнал, що врожай часнику наблизився до готовності. Таким чином, сама рослина може підказати городнику, коли настав час братися за лопату.