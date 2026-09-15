Как отмечает Deccoria.pl, однако важно не затягивать с посевом, ведь растению нужно время для формирования корнеплода.

Когда еще можно сеять редис?

Редис для осеннего урожая обычно высевают в августе и в начале сентября. Ориентироваться следует на погоду и продолжительность вегетационного периода конкретного сорта. Чем позже провести посев, тем меньше времени у растения будет на развитие до наступления холодов. Поэтому для сентябрьского выращивания лучше выбирать ранние сорта, которые быстро формируют корнеплод.

Какую температуру выдерживает редис?

Редис достаточно холодостойкий, поэтому осеннее похолодание ему не страшно. В то же время сильные морозы могут повредить корнеплоды. Именно поэтому при позднем посеве важно учитывать прогноз погоды. Если ожидается резкое похолодание, молодые растения можно дополнительно защитить легким укрывным материалом.

Для редиса следует выбрать солнечный участок с рыхлой, плодородной и хорошо дренированной почвой. Перед посевом грядку очищают от растительных остатков и сорняков, после чего почву рыхлят. Семена высевают примерно на глубину 1–2 сантиметра.



Когда сеять редис в сентябре / Фото Unsplash

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Между растениями оставляют около 4–5 сантиметров, а между рядами – примерно 10–15 сантиметров. Не стоит уплотнять посевы: если редиске не хватает места, корнеплоды вырастают мелкими.

Что делать после посева?

Сразу после посева грядку нужно хорошо полить. В дальнейшем важно поддерживать умеренную влажность почвы, особенно если сентябрь окажется сухим. Также необходимо регулярно удалять сорняки. Они конкурируют с молодой редиской за воду, свет и питательные вещества. При правильном выборе сроков и раннего сорта осенняя редиска может стать одним из последних свежих урожаев с огорода перед зимой.