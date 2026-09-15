Як зазначає Deccoria.pl, однак важливо не затягувати з посівом, адже рослині потрібен час для формування коренеплоду.

Коли ще можна сіяти редиску?

Редиску для осіннього врожаю зазвичай висівають у серпні та на початку вересня. Орієнтуватися варто на погоду та тривалість вегетаційного періоду конкретного сорту. Чим пізніше провести посів, тим менше часу матиме рослина для розвитку до холодів. Тому для вересневого вирощування краще обирати ранні сорти, які швидко формують коренеплід.

Яку температуру витримує редиска?

Редиска досить холодостійка, тому осіннє похолодання їй не страшне. Водночас сильні морози можуть пошкодити коренеплоди. Саме тому під час пізнього посіву важливо враховувати прогноз погоди. Якщо очікується різке похолодання, молоді рослини можна додатково захистити легким укривним матеріалом.

Для редиски варто обрати сонячну ділянку з пухким, родючим і добре дренованим ґрунтом. Перед посівом грядку очищають від рослинних решток і бур'янів, після чого ґрунт розпушують. Насіння висівають приблизно на 1 – 2 сантиметри вглиб.



Коли сіяти редиску у вересні / Фото Unsplash

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Між рослинами залишають близько 4 – 5 сантиметрів, а між рядами – приблизно 10 – 15 сантиметрів. Загущувати посіви не варто: якщо редисці бракує місця, коренеплоди виростають дрібними.

Що робити після посіву?

Одразу після висівання грядку потрібно добре полити. Надалі важливо підтримувати помірну вологість ґрунту, особливо якщо вересень видасться сухим. Також необхідно регулярно прибирати бур'яни. Вони конкурують із молодою редискою за воду, світло та поживні речовини. За правильного вибору строків і раннього сорту осіння редиска може стати одним з останніх свіжих урожаїв із городу перед зимою.