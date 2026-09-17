Как отмечает издание Morton Arboretum, дерево может вырастать до 15 метров, поэтому подходит, прежде всего, для просторных участков.

Что известно о красном конском каштане?

Этот гибрид был выведен в Германии в начале XIX века путем искусственного скрещивания двух видов конского каштана, которые в природе не пересекаются. От обычного конского каштана дерево отличается прежде всего цветом цветов.

Если классический вид весной образует белые соцветия, то красный гибрид покрывается розово-красными цветами. Цветение обычно происходит в апреле – мае. Большие соцветия собраны в метелки длиной примерно 12–20 сантиметров, поэтому в этот период дерево становится заметным украшением сада.

Почему каштан хорошо защищает от солнца?

Красный конский каштан формирует широкую округлую крону с большими пальчатыми листьями. Плотный лиственный покров пропускает меньше солнечного света, поэтому под взрослым деревом образуется значительный затененный участок. Именно поэтому каштаны часто высаживают:

в парках,

просторных садах,

на территориях возле общественных зданий.

Дерево может стать своеобразным природным навесом, под которым приятно находиться в жаркую погоду. В то же время стоит помнить о будущих размерах растения. Взрослый каштан может достигать около 15 метров в высоту и формировать широкую крону.

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Что известно о красном конском каштане / Фото Unsplash

Где лучше посадить дерево?

Из-за значительных размеров красный конский каштан не стоит высаживать слишком близко к дому, дорожкам, коммуникациям или другим большим деревьям. Еще до посадки нужно оценить, сколько места потребуется растению через несколько десятков лет. Каштану нужно пространство не только для кроны, но и для корневой системы.

Поэтому для небольшого приусадебного участка такое дерево может оказаться непрактичным. Зато на просторной территории оно способно стать одним из главных декоративных акцентов.