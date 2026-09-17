Як зазначає видання Morton Arboretum, дерево може виростати до 15 метрів, тому підходить насамперед для просторих ділянок.

Що відомо про червоний кінський каштан?

Цей гібрид був виведений у Німеччині на початку XIX століття шляхом штучного схрещування двох видів кінського каштана, які в природі не перетинаються. Від звичайного кінського каштана дерево відрізняється насамперед кольором квітів.

Якщо класичний вид навесні формує білі суцвіття, то червоний гібрид вкривається рожево-червоними квітами. Цвітіння зазвичай відбувається у квітні – травні. Великі суцвіття зібрані у волоті завдовжки приблизно 12 – 20 сантиметрів, тому в цей період дерево стає помітною прикрасою саду.

Чому каштан добре захищає від сонця?

Червоний кінський каштан формує широку округлу крону з великим пальчастим листям. Щільний листяний покрив пропускає менше сонячного світла, тому під дорослим деревом утворюється значна затінена ділянка. Саме через це каштани часто висаджують:

у парках,

просторих садах,

на територіях біля громадських будівель.

Дерево може стати своєрідним природним навісом, під яким приємно перебувати у спекотну погоду. Водночас варто пам'ятати про майбутні розміри рослини. Дорослий каштан може досягати близько 15 метрів заввишки та формувати широку крону.

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Що відомо про червоний кінський каштан / Фото Unsplash

Де краще посадити дерево?

Через значні розміри червоний кінський каштан не варто висаджувати надто близько до будинку, доріжок, комунікацій або інших великих дерев. Ще до посадки потрібно оцінити, скільки місця матиме рослина через кілька десятків років. Каштану потрібен простір не лише для крони, а й для кореневої системи.

Тому для невеликої присадибної ділянки таке дерево може бути непрактичним. Натомість на просторій території воно здатне стати одним із головних декоративних акцентів.