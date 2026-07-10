Однако специалисты Hunker отмечают: устанавливать кухонную мебель вплотную к потолку не всегда целесообразно. По словам экспертов по изготовлению мебели, небольшой зазор между верхним шкафом и потолком зачастую является не недостатком, а необходимостью.

Почему оставляют зазор?

Неровности потолка

Даже в новостройках она редко бывает идеально ровной. Если установить шкафы вплотную, любые перепады высоты станут хорошо заметны, а фасады могут выглядеть перекошенными. Небольшой зазор позволяет компенсировать эти неровности и значительно упрощает монтаж мебели.

Монтаж становится проще

Большинство верхних кухонных шкафов крепятся к стене с помощью специальных навесов. Для их регулировки мастерам необходим доступ к верхней части конструкции. Если мебель упирается в потолок, установка и выравнивание могут превратиться в сложный процесс, особенно когда высота помещения отличается даже на несколько миллиметров.

Меньше рисков при ремонте

Еще одна причина – возможные изменения в отделке. Если владельцы решат натянуть натяжной потолок, установить новое освещение или отремонтировать потолок, наличие зазора значительно упростит работы. В противном случае может возникнуть необходимость частично демонтировать кухонную мебель.



Кухни до потолка / Фото Pinterest

А если хочется кухню до потолка?

Дизайнеры отмечают, что модный вид можно получить и без монтажа шкафов вплотную к потолку. Для этого часто используют декоративный карниз, верхнюю фальш-панель или доборные планки, которые закрывают зазор и создают впечатление цельной конструкции. Такое решение позволяет скрыть технический зазор, сохранив эстетичный вид кухни.

Если в помещении ровный потолок, а мебель изготавливается по индивидуальным размерам после завершения всех отделочных работ, шкафы могут доходить до самого потолка. Это особенно актуально для небольших кухонь, где каждая дополнительная полка имеет значение.