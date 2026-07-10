Однак фахівці Hunker наголошують: встановлювати кухонні меблі впритул до стелі не завжди доцільно. За словами експертів із виготовлення меблів, невеликий зазор між верхньою шафою та стелею часто є не недоліком, а необхідністю.
Чому залишають зазор?
- Нерівність стелі
Навіть у новобудовах вона рідко буває ідеально рівною. Якщо встановити шафи впритул, будь-які перепади висоти стануть добре помітними, а фасади можуть виглядати перекошеними. Невеликий проміжок дозволяє компенсувати ці нерівності та значно спрощує монтаж меблів.
- Монтаж стає простішим
Більшість верхніх кухонних шаф кріпляться до стіни за допомогою спеціальних навісів. Для їхнього регулювання майстрам потрібен доступ до верхньої частини конструкції. Якщо меблі впираються у стелю, встановлення та вирівнювання можуть перетворитися на складний процес, особливо коли висота приміщення відрізняється навіть на кілька міліметрів.
- Менше ризиків під час ремонту
Ще одна причина – можливі зміни оздоблення. Якщо власники вирішать натягнути натяжну стелю, встановити нове освітлення або виконати ремонт стелі, наявність зазору значно спростить роботи. Інакше може виникнути потреба частково демонтувати кухонні меблі.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Кухні до стелі / Фото Pinterest
А якщо хочеться кухню до стелі?
Дизайнери зазначають, що трендовий вигляд можна отримати й без монтажу шаф впритул до стелі. Для цього часто використовують декоративний карниз, верхню фальш-панель або добірні планки, які закривають зазор і створюють враження цілісної конструкції. Таке рішення дозволяє приховати технічний проміжок, зберігши естетичний вигляд кухні.
Якщо приміщення має рівну стелю, а меблі виготовляють за індивідуальними розмірами після завершення всіх оздоблювальних робіт, шафи можуть доходити до самої стелі. Це особливо актуально для невеликих кухонь, де кожна додаткова полиця має значення.