Однак фахівці Hunker наголошують: встановлювати кухонні меблі впритул до стелі не завжди доцільно. За словами експертів із виготовлення меблів, невеликий зазор між верхньою шафою та стелею часто є не недоліком, а необхідністю.

Чому залишають зазор?

Нерівність стелі

Навіть у новобудовах вона рідко буває ідеально рівною. Якщо встановити шафи впритул, будь-які перепади висоти стануть добре помітними, а фасади можуть виглядати перекошеними. Невеликий проміжок дозволяє компенсувати ці нерівності та значно спрощує монтаж меблів.

Монтаж стає простішим

Більшість верхніх кухонних шаф кріпляться до стіни за допомогою спеціальних навісів. Для їхнього регулювання майстрам потрібен доступ до верхньої частини конструкції. Якщо меблі впираються у стелю, встановлення та вирівнювання можуть перетворитися на складний процес, особливо коли висота приміщення відрізняється навіть на кілька міліметрів.

Менше ризиків під час ремонту

Ще одна причина – можливі зміни оздоблення. Якщо власники вирішать натягнути натяжну стелю, встановити нове освітлення або виконати ремонт стелі, наявність зазору значно спростить роботи. Інакше може виникнути потреба частково демонтувати кухонні меблі.



Кухні до стелі / Фото Pinterest

А якщо хочеться кухню до стелі?

Дизайнери зазначають, що трендовий вигляд можна отримати й без монтажу шаф впритул до стелі. Для цього часто використовують декоративний карниз, верхню фальш-панель або добірні планки, які закривають зазор і створюють враження цілісної конструкції. Таке рішення дозволяє приховати технічний проміжок, зберігши естетичний вигляд кухні.

Якщо приміщення має рівну стелю, а меблі виготовляють за індивідуальними розмірами після завершення всіх оздоблювальних робіт, шафи можуть доходити до самої стелі. Це особливо актуально для невеликих кухонь, де кожна додаткова полиця має значення.