Когда водой не пользуются несколько недель, жидкость в сифонах постепенно испаряется, и канализационные запахи могут проникать в помещение, пишет Real Simple.

Что сделать перед отъездом?

Перед длительной поездкой стоит на несколько секунд открыть воду в кухонной раковине, умывальнике, ванне и душе. Так вы наполните сифоны и восстановите водный барьер между жильем и канализацией. После этого можно воспользоваться простым лайфхаком с бумагой.

Возьмите кусок бумажного полотенца или плотную салфетку, слегка смочите ее и положите на сливной отверстие. Сверху можно поставить перевернутый стакан. Так конструкция поможет уменьшить испарение воды из сифона.

Вместо стакана можно использовать:

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пробку,

силиконовую крышку,

пищевую пленку.

При этом полностью герметично закрывать слив не обязательно.



Что сделать с умывальником перед отъездом / Фото Unsplash

Не забудьте про унитаз

Здесь есть важный нюанс: воду из чаши унитаза перед длительной поездкой сливать не нужно. Она также выполняет роль гидрозатвора и препятствует проникновению запахов из канализации. Если вы уезжаете надолго, можно перекрыть подачу воды в бачок, но воду в чаше оставить. При желании ее поверхность можно накрыть пищевой пленкой.

А если запах уже появился?

Сначала откройте воду на 30–60 секунд во всех сливах, которыми редко пользуетесь. Это должно восстановить водяной затвор. Если запах не исчезает, проблема может быть не только в пересохшем сифоне – причиной могут быть повреждения труб, проблемы с вентиляцией канализации или неисправный туалет.