Коли водою не користуються кілька тижнів, рідина в сифонах поступово випаровується, і каналізаційні запахи можуть потрапляти в приміщення, пише Real Simple.

Що зробити перед від'їздом?

Перед тривалою поїздкою варто на кілька секунд відкрити воду в кухонній раковині, умивальнику, ванні та душі. Так ви наповните сифони й відновите водяний бар'єр між житлом та каналізацією. Після цього можна скористатися простим лайфхаком із папером.

Візьміть шматок паперового рушника або щільну серветку, злегка змочіть її та покладіть на зливний отвір. Зверху можна поставити перевернуту склянку. Така конструкція допоможе зменшити випаровування води із сифона.

Замість склянки можна використати:

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пробку,

силіконову кришку,

харчову плівку.

Водночас повністю герметично закривати злив не обов'язково.



Що зробити з умивальником перед від'їздом / Фото Unsplash

Не забудьте про унітаз

Тут є важливий нюанс: воду з чаші унітаза перед тривалою поїздкою зливати не потрібно. Вона також виконує роль гідрозатвора та перешкоджає проникненню запахів із каналізації. Якщо ви їдете надовго, можна перекрити подачу води до бачка, але воду в чаші залишити. За бажанням її поверхню можна накрити харчовою плівкою.

А якщо запах уже з'явився?

Спочатку відкрийте воду на 30 – 60 секунд у всіх зливах, якими рідко користуєтеся. Це має відновити водяний затвор. Якщо запах не зникає, проблема може бути не лише у пересохлому сифоні – причиною можуть бути пошкодження труб, проблеми з вентиляцією каналізації або несправний туалет.