Именно этим опытом поделилась блогерша с ником yustinadromova_.

Какие дизайнерские решения не стоит использовать?

Темные фасады

Темные кухонные фасады выглядят дорого и эффектно, однако в повседневной жизни могут доставить немало хлопот. По словам блогерши, на них очень хорошо заметны отпечатки пальцев, жирные следы, пыль и даже мелкие капли воды. Из-за этого поверхности приходится протирать значительно чаще, если хочется поддерживать опрятный вид кухни.

Черная сантехника

В последние годы черные смесители, душевые системы и другие сантехнические элементы стали одним из самых популярных трендов в интерьере. Впрочем, на практике они оказались не такими удобными. Блогер отмечает, что на черной поверхности очень быстро скапливаются известковый налет, брызги воды и другие загрязнения. Почему сантехника требует постоянного ухода, иначе она быстро теряет свой эффектный вид.

Однотонная плитка в влажной зоне

Еще одним решением, которое разочаровало после ремонта, стала однотонная плитка в ванной комнате, особенно в душевой зоне. На ней хорошо видны высохшие капли воды, разводы от моющих средств и следы известкового налета. В результате даже после недавней уборки поверхность может выглядеть неопрятно.

По словам автора, гораздо практичнее использовать плитку с легким узором или неоднородной текстурой, которая лучше скрывает мелкие загрязнения.

Какие дизайнерские решения не стоит повторять: смотрите видео

История блогерши еще раз напоминает, что при ремонте стоит учитывать не только модные тенденции или красивые фото в соцсетях. Некоторые материалы и цвета действительно выглядят эффектно, однако в повседневном использовании могут требовать гораздо больше времени на уход.

Именно поэтому перед выбором отделки эксперты советуют оценивать не только эстетику, но и практичность материалов, особенно если речь идет о кухне и ванной комнате.