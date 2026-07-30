Саме таким досвідом поділилася блогерка з ніком yustinadromova_.

Які дизайнерські рішення не варто використовувати?

Темні фасади

Темні кухонні фасади виглядають дорого та ефектно, однак у повсякденному житті можуть принести чимало клопоту. За словами блогерки, на них дуже добре помітні відбитки пальців, жирні сліди, пил і навіть дрібні краплі води. Через це поверхні доводиться протирати значно частіше, якщо хочеться підтримувати охайний вигляд кухні.

Чорна сантехніка

Останніми роками чорні змішувачі, душові системи та інші сантехнічні елементи стали одним із найпопулярніших трендів в інтер'єрі. Втім, на практиці вони виявилися не такими зручними. Блогерка зазначає, що на чорній поверхні дуже швидко накопичуються вапняний наліт, бризки води та інші забруднення. Через це сантехніка потребує постійного догляду, інакше швидко втрачає свій ефектний вигляд.

Однотонна плитка в мокрій зоні

Ще одним рішенням, яке розчарувало після ремонту, стала однотонна плитка у ванній кімнаті, особливо в душовій зоні. На ній добре видно висохлі краплі води, розводи від мийних засобів і сліди вапняного нальоту. У результаті навіть після нещодавнього прибирання поверхня може виглядати неохайно.

За словами авторки, значно практичнішими є плитка з легким візерунком або неоднорідною текстурою, яка краще приховує дрібні забруднення.

Які дизайнерські рішення не варто повторювати: дивіться відео

Історія блогерки ще раз нагадує, що під час ремонту варто зважати не лише на модні тенденції чи красиві фото в соцмережах. Деякі матеріали та кольори справді мають ефектний вигляд, однак у повсякденному користуванні можуть вимагати значно більше часу на догляд.

Саме тому перед вибором оздоблення експерти радять оцінювати не лише естетику, а й практичність матеріалів, особливо якщо йдеться про кухню та ванну кімнату.