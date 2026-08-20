Эксперты The Guardian объяснили, что обязательно нужно сделать с вишней в августе.

Почему вишню обрезают именно летом?

Вишня относится к косточковым культурам, которые могут быть чувствительны к обрезке в неблагоприятный период. После сбора урожая дерево активно растет, поэтому летние срезы быстрее заживают, а риск инфицирования ран ниже.

Особенно нежелательно проводить сильную обрезку осенью или зимой. Низкие температуры могут повредить свежие срезы и создать дополнительный стресс для дерева. Поэтому оптимальный момент – после сбора урожая, в августе. Если погода очень жаркая и засушливая, процедуру можно немного отложить, но затягивать ее до холодов не стоит.



Что обязательно нужно сделать в августе с вишней / Фото Unsplash

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Что обрезать на молодой вишне?

Молодое дерево не нуждается в радикальном прореживании. Сначала следует удалить:

сухие и поврежденные ветки;

побеги, растущие внутрь кроны;

перекрещивающиеся ветки;

слабые побеги, которые загущают крону.

Главная задача – сделать крону более светлой и обеспечить циркуляцию воздуха. Это помогает дереву развивать более прочную структуру и уменьшает благоприятные условия для болезней.

У взрослой вишни можно удалять больше ненужных побегов. Особое внимание стоит обратить на "волчки" – сильные вертикальные побеги, а также ветки, которые растут внутрь кроны или конкурируют между собой.

Важно! В то же время не стоит срезать все подряд. Чрезмерная обрезка может ослабить дерево, поэтому лучше удалять только те ветки, которые действительно мешают нормальному развитию кроны.

А что насчет черешни?

С черешней нужно быть осторожнее, ведь она плодоносит не совсем так, как вишня. Для нее важно не удалить слишком много плодовой древесины. Для тонких побегов подойдет острый секатор, для толстых – садовая пила.

Срезы должны быть чистыми и ровными, без оставшихся пеньков. Проводить обрезку лучше в сухую погоду. Если на дереве есть больные ветки, инструмент желательно дезинфицировать после их удаления, чтобы не перенести инфекцию на здоровые части растения.

Августовская обрезка – это не то, чтобы максимально "подстричь" дерево. Ее цель – убрать лишнее, проредить крону и дать вишне время восстановиться до наступления холодов. А после обрезки не забывайте о поливе в засушливую погоду и поддержании нормальной влажности почвы. Так у дерева будет больше шансов хорошо подготовиться к зиме и порадовать вас урожаем в следующем сезоне.