Експерти The Guardian пояснили, що обов'язково треба зробити у серпні з вишнею.

Чому вишню обрізають саме влітку?

Вишня належить до кісточкових культур, які можуть бути чутливими до обрізки в несприятливий період. Після збору врожаю дерево активно росте, тому літні зрізи швидше загоюються, а ризик інфікування ран нижчий.

Особливо небажано проводити сильну обрізку восени або взимку. Низькі температури можуть пошкоджувати свіжі зрізи та створювати додатковий стрес для дерева. Тому оптимальний момент – після збору врожаю, у серпні. Якщо погода дуже спекотна та посушлива, процедуру можна трохи відкласти, але затягувати її до холодів не варто.



Що обов'язково треба зробити у серпні з вишнею / Фото Unsplash

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Що обрізати на молодій вишні?

Молоде дерево не потребує радикального проріджування. Спочатку варто видалити:

сухі та пошкоджені гілки;

пагони, які ростуть усередину крони;

гілки, що перехрещуються;

слабкі пагони, які загущують дерево.

Головне завдання – зробити крону світлішою та забезпечити циркуляцію повітря. Це допомагає дереву розвивати міцнішу структуру та зменшує сприятливі умови для хвороб.

У дорослої вишні можна видаляти більше непотрібних пагонів. Особливу увагу варто звернути на "вовчки" – сильні вертикальні пагони, а також гілки, які ростуть усередину крони або конкурують між собою.

Важливо! Водночас не варто зрізати все підряд. Надмірна обрізка може послабити дерево, тому краще прибирати лише ті гілки, які справді заважають нормальному розвитку крони.

А як щодо черешні?

З черешнею потрібно бути обережнішими, адже вона плодоносить не зовсім так, як вишня. Для неї важливо не видалити надто багато плодової деревини. Для тонких пагонів підійде гострий секатор, для товстих – садова пилка.

Зрізи мають бути чистими та рівними, без залишених пеньків. Проводити обрізку краще в суху погоду. Якщо на дереві є хворі гілки, інструмент бажано дезінфікувати після їхнього видалення, щоб не переносити інфекцію на здорові частини рослини.

Серпнева обрізка – це не про те, щоб максимально "підстригти" дерево. Її мета – прибрати зайве, прорідити крону та дати вишні час відновитися до настання холодів. А після обрізки не забувайте про полив у посушливу погоду та підтримання нормальної вологості ґрунту. Так дерево матиме більше шансів добре підготуватися до зими й порадувати вас урожаєм наступного сезону.