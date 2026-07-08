По словам авторов проекта, которых цитирует издание okdiario, эта технология может снижать температуру до 9 градусов в зависимости от погодных условий.

Что известно об инновационном кирпиче?

Разработка получила название Blocº. Ее авторами стали швейцарские дизайнеры Андрин Штокер и Люк Швейцер, которые создали проект во время обучения в Цюрихском университете искусств. Модули изготовлены из терракоты с помощью 3D-печати.

В основе технологии лежит принцип испарительного охлаждения, который люди используют уже много веков. Благодаря пористой структуре терракота впитывает и удерживает воду. Когда через влажную поверхность проходит горячий воздух, вода постепенно испаряется, забирая часть тепла из окружающей среды. Именно этот процесс обеспечивает естественный эффект охлаждения.

По оценкам разработчиков, при благоприятных погодных условиях температура воздуха вблизи конструкции может снизиться примерно на 9 градусов Цельсия.



Как выглядит инновационный кирпич / Фото okdiario

Как работает кирпич?

Каждый модуль оснащен небольшими вентиляторами, питающимися от солнечных панелей. Они улучшают циркуляцию воздуха и усиливают эффект охлаждения. Кроме того, система предусматривает сбор и повторное использование дождевой воды. Это позволяет экономить ресурсы и делает технологию более экологичной.

В отличие от традиционных кондиционеров, Blocº не использует хладагенты и не требует подключения к электросети, что значительно снижает его воздействие на окружающую среду.

Авторы проекта предлагают использовать модули в местах, которые больше всего страдают от жары. Среди них:

автобусные остановки;

городские площади;

пешеходные зоны;

школьные дворы;

общественные пространства.

Разработчики отмечают, что технология призвана помочь в борьбе с эффектом "городского теплового острова", когда асфальт, бетон и здания накапливают тепло днем и медленно отдают его ночью.

На каком этапе находится проект?

На данный момент Blocº существует в виде прототипа. В ближайшее время команда планирует провести масштабные испытания в реальных городских условиях, чтобы оценить эффективность конструкции при различной влажности, силе ветра, интенсивности использования и других факторах.

В то же время эксперты отмечают, что подобные решения не могут полностью заменить озеленение городов или современное городское планирование. Однако они способны стать дополнительным инструментом для снижения негативного воздействия экстремальной жары и сделать общественные пространства более комфортными в условиях изменения климата.