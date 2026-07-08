За словами авторів проєкту, яких цитує видання okdiario, технологія може знижувати температуру до 9 градусів залежно від погодних умов.

Що відомо про інноваційну цеглу?

Розробка отримала назву Blocº. Її авторами стали швейцарські дизайнери Андрін Штокер та Люк Швейцер, які створили проєкт під час навчання в Цюрихському університеті мистецтв. Модулі виготовлені з теракоти за допомогою 3D-друку.

Основою технології є принцип випарного охолодження, який використовується людьми вже багато століть. Завдяки пористій структурі теракота поглинає та утримує воду. Коли через вологу поверхню проходить гаряче повітря, вода поступово випаровується, забираючи частину тепла з навколишнього середовища. Саме цей процес забезпечує природний ефект охолодження.

За оцінками розробників, за сприятливих погодних умов температура повітря поблизу конструкції може знизитися приблизно на 9 градусів Цельсія.



Як виглядає іноваційна цегла / Фото okdiario

Як працює цегла?

Кожен модуль обладнаний невеликими вентиляторами, які живляться від сонячних панелей. Вони покращують циркуляцію повітря та підсилюють ефект охолодження. Крім того, система передбачає збір і повторне використання дощової води. Це дозволяє економити ресурси та робить технологію більш екологічною.

На відміну від традиційних кондиціонерів, Blocº не використовує холодоагенти та не потребує підключення до електромережі, що значно зменшує його вплив на довкілля.

Автори проєкту пропонують використовувати модулі у місцях, які найбільше потерпають від спеки. Серед них:

автобусні зупинки;

міські площі;

пішохідні зони;

шкільні подвір'я;

громадські простори.

Розробники наголошують, що технологія покликана допомогти у боротьбі з ефектом "міського теплового острова", коли асфальт, бетон і будівлі накопичують тепло вдень та повільно віддають його вночі.

На якому етапі перебуває проєкт?

Наразі Blocº існує у вигляді прототипу. Найближчим часом команда планує провести масштабні випробування в реальних міських умовах, щоб оцінити ефективність конструкції за різної вологості, сили вітру, інтенсивності використання та інших факторів.

Водночас експерти зазначають, що подібні рішення не можуть повністю замінити озеленення міст або сучасне міське планування. Проте вони здатні стати додатковим інструментом для зменшення негативного впливу екстремальної спеки та зробити громадські простори комфортнішими в умовах зміни клімату.