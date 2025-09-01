Как правильно пользоваться холодильником и на что обратить внимание – сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.
Как правильно пользоваться холодильником?
Как оказалось, из-за одной настройки в холодильнике, продукты могут портиться быстрее. Дело в том, что холодильники имеют маленький круглый регулятор внутри, чаще всего с делениями от 1 до 5. Большинство людей никогда не задумываются, для чего он нужен, и крутят его наугад.
Но именно этот регулятор отвечает за работу компрессора и температуру внутри холодильника. Если выставить его неправильно, последствия могут быть неприятными:
- продукты портятся быстрее;
- внутри появляются лужи и влага;
- образуется слой льда;
- холодильник потребляет больше электроэнергии.
Чтобы холодильник нормально работал, а продукты внутри не портились, его надо правильно настроить. Так, регулятор температуры следует выставлять в зависимости от времени года и количества продуктов:
- летом (когда теплый воздух чаще попадает внутрь) – на 4 или 5;
- зимой – достаточно 2, чтобы сэкономить электроэнергию.
Также следует учитывать заполненность холодильника. Если продуктов много, то регулятор надо ставить между 3 и 4, а если мало – от 2 до 3.
Важно! Если температура в холодильнике слишком низкая, то на стенках появляется лед. Это может мешать циркуляции воздуха, вызывать поломку термостата и даже выход из строя электроники.
Эксперты советуют: если вы видите слой льда – осторожно уберите его, измените настройки на регуляторе и подождите не менее 8 часов, чтобы температура стабилизировалась.
Какие другие ошибки могут быть в использовании бытовой техники?
Казалось бы, всем понятная бытовая техника, однако даже при ее использовании могут возникать ошибки. К примеру, многие пользователи неправильно пользуются стиральными машинами. Эти ошибки могут серьезно повлиять на работу техники или даже стать причиной поломки.
Так, самыми распространенными ошибками при использовании стиральной машины являются:
неправильный режим и температура стирки,
перегрузка барабана,
использование большого количества порошка,
оставлять дверцу стиралки закрытой,
грязный фильтр,
игнорирование бирок на одежде во время стирки.