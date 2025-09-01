Как правильно пользоваться холодильником и на что обратить внимание – сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Express.

Как правильно пользоваться холодильником?

Как оказалось, из-за одной настройки в холодильнике, продукты могут портиться быстрее. Дело в том, что холодильники имеют маленький круглый регулятор внутри, чаще всего с делениями от 1 до 5. Большинство людей никогда не задумываются, для чего он нужен, и крутят его наугад.

Но именно этот регулятор отвечает за работу компрессора и температуру внутри холодильника. Если выставить его неправильно, последствия могут быть неприятными:

продукты портятся быстрее;

внутри появляются лужи и влага;

образуется слой льда;

холодильник потребляет больше электроэнергии.

Чтобы холодильник нормально работал, а продукты внутри не портились, его надо правильно настроить. Так, регулятор температуры следует выставлять в зависимости от времени года и количества продуктов:

летом (когда теплый воздух чаще попадает внутрь) – на 4 или 5;

зимой – достаточно 2, чтобы сэкономить электроэнергию.

Также следует учитывать заполненность холодильника. Если продуктов много, то регулятор надо ставить между 3 и 4, а если мало – от 2 до 3.

Важно! Если температура в холодильнике слишком низкая, то на стенках появляется лед. Это может мешать циркуляции воздуха, вызывать поломку термостата и даже выход из строя электроники.



Эксперты советуют: если вы видите слой льда – осторожно уберите его, измените настройки на регуляторе и подождите не менее 8 часов, чтобы температура стабилизировалась.

Какие другие ошибки могут быть в использовании бытовой техники?

Казалось бы, всем понятная бытовая техника, однако даже при ее использовании могут возникать ошибки. К примеру, многие пользователи неправильно пользуются стиральными машинами. Эти ошибки могут серьезно повлиять на работу техники или даже стать причиной поломки.

